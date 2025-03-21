QuotazioniSezioni
COPP
COPP: Sprott Copper Miners ETF

28.22 USD 1.12 (4.13%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio COPP ha avuto una variazione del 4.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 27.49 e ad un massimo di 28.41.

Segui le dinamiche di Sprott Copper Miners ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni COPP oggi?

Oggi le azioni Sprott Copper Miners ETF sono prezzate a 28.22. Viene scambiato all'interno di 4.13%, la chiusura di ieri è stata 27.10 e il volume degli scambi ha raggiunto 205. Il grafico dei prezzi in tempo reale di COPP mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Sprott Copper Miners ETF pagano dividendi?

Sprott Copper Miners ETF è attualmente valutato a 28.22. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 7.59% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di COPP.

Come acquistare azioni COPP?

Puoi acquistare azioni Sprott Copper Miners ETF al prezzo attuale di 28.22. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 28.22 o 28.52, mentre 205 e 2.62% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di COPP sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni COPP?

Investire in Sprott Copper Miners ETF implica considerare l'intervallo annuale 15.38 - 28.41 e il prezzo attuale 28.22. Molti confrontano 16.66% e 43.61% prima di effettuare ordini su 28.22 o 28.52. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di COPP con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Sprott Copper Miners ETF?

Il prezzo massimo di Sprott Copper Miners ETF nell'ultimo anno è stato 28.41. All'interno di 15.38 - 28.41, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 27.10 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Sprott Copper Miners ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Sprott Copper Miners ETF?

Il prezzo più basso di Sprott Copper Miners ETF (COPP) nel corso dell'anno è stato 15.38. Confrontandolo con gli attuali 28.22 e 15.38 - 28.41 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda COPP muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di COPP?

Sprott Copper Miners ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 27.10 e 7.59%.

Intervallo Giornaliero
27.49 28.41
Intervallo Annuale
15.38 28.41
Chiusura Precedente
27.10
Apertura
27.50
Bid
28.22
Ask
28.52
Minimo
27.49
Massimo
28.41
Volume
205
Variazione giornaliera
4.13%
Variazione Mensile
16.66%
Variazione Semestrale
43.61%
Variazione Annuale
7.59%
