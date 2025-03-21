- Обзор рынка
COPP: Sprott Copper Miners ETF
Курс COPP за сегодня изменился на 4.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.49, а максимальная — 28.41.
Следите за динамикой Sprott Copper Miners ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости COPP
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций COPP сегодня?
Sprott Copper Miners ETF (COPP) сегодня оценивается на уровне 28.22. Инструмент торгуется в пределах 4.13%, вчерашнее закрытие составило 27.10, а торговый объем достиг 205. Всю динамику можно отследить на ценовом графике COPP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Sprott Copper Miners ETF?
Sprott Copper Miners ETF в настоящее время оценивается в 28.22. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.59% и USD. Отслеживайте движения COPP на графике в реальном времени.
Как купить акции COPP?
Вы можете купить акции Sprott Copper Miners ETF (COPP) по текущей цене 28.22. Ордера обычно размещаются около 28.22 или 28.52, тогда как 205 и 2.62% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения COPP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции COPP?
Инвестирование в Sprott Copper Miners ETF предполагает учет годового диапазона 15.38 - 28.41 и текущей цены 28.22. Многие сравнивают 16.66% и 43.61% перед размещением ордеров на 28.22 или 28.52. Изучайте ежедневные изменения цены COPP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Sprott Copper Miners ETF?
Самая высокая цена Sprott Copper Miners ETF (COPP) за последний год составила 28.41. Акции заметно колебались в пределах 15.38 - 28.41, сравнение с 27.10 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Sprott Copper Miners ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Sprott Copper Miners ETF?
Самая низкая цена Sprott Copper Miners ETF (COPP) за год составила 15.38. Сравнение с текущими 28.22 и 15.38 - 28.41 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения COPP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций COPP?
В прошлом Sprott Copper Miners ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.10 и 7.59% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 27.10
- Open
- 27.50
- Bid
- 28.22
- Ask
- 28.52
- Low
- 27.49
- High
- 28.41
- Объем
- 205
- Дневное изменение
- 4.13%
- Месячное изменение
- 16.66%
- 6-месячное изменение
- 43.61%
- Годовое изменение
- 7.59%
