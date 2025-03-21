КотировкиРазделы
COPP
COPP: Sprott Copper Miners ETF

28.22 USD 1.12 (4.13%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс COPP за сегодня изменился на 4.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.49, а максимальная — 28.41.

Следите за динамикой Sprott Copper Miners ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций COPP сегодня?

Sprott Copper Miners ETF (COPP) сегодня оценивается на уровне 28.22. Инструмент торгуется в пределах 4.13%, вчерашнее закрытие составило 27.10, а торговый объем достиг 205. Всю динамику можно отследить на ценовом графике COPP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Sprott Copper Miners ETF?

Sprott Copper Miners ETF в настоящее время оценивается в 28.22. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.59% и USD. Отслеживайте движения COPP на графике в реальном времени.

Как купить акции COPP?

Вы можете купить акции Sprott Copper Miners ETF (COPP) по текущей цене 28.22. Ордера обычно размещаются около 28.22 или 28.52, тогда как 205 и 2.62% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения COPP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции COPP?

Инвестирование в Sprott Copper Miners ETF предполагает учет годового диапазона 15.38 - 28.41 и текущей цены 28.22. Многие сравнивают 16.66% и 43.61% перед размещением ордеров на 28.22 или 28.52. Изучайте ежедневные изменения цены COPP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Sprott Copper Miners ETF?

Самая высокая цена Sprott Copper Miners ETF (COPP) за последний год составила 28.41. Акции заметно колебались в пределах 15.38 - 28.41, сравнение с 27.10 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Sprott Copper Miners ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Sprott Copper Miners ETF?

Самая низкая цена Sprott Copper Miners ETF (COPP) за год составила 15.38. Сравнение с текущими 28.22 и 15.38 - 28.41 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения COPP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций COPP?

В прошлом Sprott Copper Miners ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.10 и 7.59% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
27.49 28.41
Годовой диапазон
15.38 28.41
Предыдущее закрытие
27.10
Open
27.50
Bid
28.22
Ask
28.52
Low
27.49
High
28.41
Объем
205
Дневное изменение
4.13%
Месячное изменение
16.66%
6-месячное изменение
43.61%
Годовое изменение
7.59%
