COPP: Sprott Copper Miners ETF
COPPの今日の為替レートは、-0.11%変化しました。日中、通貨は1あたり28.00の安値と28.22の高値で取引されました。
Sprott Copper Miners ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
COPP News
よくあるご質問
COPP株の現在の価格は？
Sprott Copper Miners ETFの株価は本日28.19です。-0.11%内で取引され、前日の終値は28.22、取引量は88に達しました。COPPのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Sprott Copper Miners ETFの株は配当を出しますか？
Sprott Copper Miners ETFの現在の価格は28.19です。配当方針は会社によりますが、投資家は7.47%やUSDにも注目します。COPPの動きはライブチャートで確認できます。
COPP株を買う方法は？
Sprott Copper Miners ETFの株は現在28.19で購入可能です。注文は通常28.19または28.49付近で行われ、88や-0.11%が市場の動きを示します。COPPの最新情報はライブチャートで確認できます。
COPP株に投資する方法は？
Sprott Copper Miners ETFへの投資では、年間の値幅15.38 - 28.41と現在の28.19を考慮します。注文は多くの場合28.19や28.49で行われる前に、16.54%や43.46%と比較されます。COPPの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Sprott Copper Miners ETFの株の最高値は？
Sprott Copper Miners ETFの過去1年の最高値は28.41でした。15.38 - 28.41内で株価は大きく変動し、28.22と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Sprott Copper Miners ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Sprott Copper Miners ETFの株の最低値は？
Sprott Copper Miners ETF(COPP)の年間最安値は15.38でした。現在の28.19や15.38 - 28.41と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。COPPの動きはライブチャートで確認できます。
COPPの株式分割はいつ行われましたか？
Sprott Copper Miners ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、28.22、7.47%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 28.22
- 始値
- 28.22
- 買値
- 28.19
- 買値
- 28.49
- 安値
- 28.00
- 高値
- 28.22
- 出来高
- 88
- 1日の変化
- -0.11%
- 1ヶ月の変化
- 16.54%
- 6ヶ月の変化
- 43.46%
- 1年の変化
- 7.47%
- 実際
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8