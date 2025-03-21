クォートセクション
COPP: Sprott Copper Miners ETF

28.19 USD 0.03 (0.11%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

COPPの今日の為替レートは、-0.11%変化しました。日中、通貨は1あたり28.00の安値と28.22の高値で取引されました。

Sprott Copper Miners ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

Sprott Copper Miners ETFの株価は本日28.19です。-0.11%内で取引され、前日の終値は28.22、取引量は88に達しました。COPPのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Sprott Copper Miners ETFの株は配当を出しますか？

Sprott Copper Miners ETFの現在の価格は28.19です。配当方針は会社によりますが、投資家は7.47%やUSDにも注目します。COPPの動きはライブチャートで確認できます。

COPP株を買う方法は？

Sprott Copper Miners ETFの株は現在28.19で購入可能です。注文は通常28.19または28.49付近で行われ、88や-0.11%が市場の動きを示します。COPPの最新情報はライブチャートで確認できます。

COPP株に投資する方法は？

Sprott Copper Miners ETFへの投資では、年間の値幅15.38 - 28.41と現在の28.19を考慮します。注文は多くの場合28.19や28.49で行われる前に、16.54%や43.46%と比較されます。COPPの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Sprott Copper Miners ETFの株の最高値は？

Sprott Copper Miners ETFの過去1年の最高値は28.41でした。15.38 - 28.41内で株価は大きく変動し、28.22と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Sprott Copper Miners ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Sprott Copper Miners ETFの株の最低値は？

Sprott Copper Miners ETF(COPP)の年間最安値は15.38でした。現在の28.19や15.38 - 28.41と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。COPPの動きはライブチャートで確認できます。

COPPの株式分割はいつ行われましたか？

Sprott Copper Miners ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、28.22、7.47%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
28.00 28.22
1年のレンジ
15.38 28.41
以前の終値
28.22
始値
28.22
買値
28.19
買値
28.49
安値
28.00
高値
28.22
出来高
88
1日の変化
-0.11%
1ヶ月の変化
16.54%
6ヶ月の変化
43.46%
1年の変化
7.47%
