- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
COPP: Sprott Copper Miners ETF
Der Wechselkurs von COPP hat sich für heute um -0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.00 bis zu einem Hoch von 28.23 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sprott Copper Miners ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
COPP News
- COPX ETF: Tariffs Create Noise, But Copper's Bull Case Is Intact (NYSEARCA:COPX)
- Want To Invest In Global Electrification? Check Out Copper—A Metal That's Critical to AI, EVs And More
- World's Largest Copper Producer Freeport Estimates Proposed Tariffs Could Raise US Cost Of Goods Purchased By 5% - Freeport-McMoRan (NYSE:FCX)
- BCX: Examining Inflation Protection Benefits And Recession Risks
- Is Freeport-McMoRan's US-Based Footprint An Advantage? Analyst Upgrades Stock Amid Copper Import Tariff Risk - Freeport-McMoRan (NYSE:FCX)
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von COPP heute?
Die Aktie von Sprott Copper Miners ETF (COPP) notiert heute bei 28.21. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.04% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 28.22 und das Handelsvolumen erreichte 102. Das Live-Chart von COPP zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie COPP Dividenden?
Sprott Copper Miners ETF wird derzeit mit 28.21 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 7.55% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von COPP zu verfolgen.
Wie kaufe ich COPP-Aktien?
Sie können Aktien von Sprott Copper Miners ETF (COPP) zum aktuellen Kurs von 28.21 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 28.21 oder 28.51 platziert, während 102 und -0.04% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von COPP auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in COPP-Aktien?
Bei einer Investition in Sprott Copper Miners ETF müssen die jährliche Spanne 15.38 - 28.41 und der aktuelle Kurs 28.21 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 16.62% und 43.56%, bevor sie Orders zu 28.21 oder 28.51 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von COPP.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Sprott Copper Miners ETF?
Der höchste Kurs von Sprott Copper Miners ETF (COPP) im vergangenen Jahr lag bei 28.41. Innerhalb von 15.38 - 28.41 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 28.22 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Sprott Copper Miners ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Sprott Copper Miners ETF?
Der niedrigste Kurs von Sprott Copper Miners ETF (COPP) im Laufe des Jahres betrug 15.38. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 28.21 und der Spanne 15.38 - 28.41 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von COPP live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von COPP statt?
Sprott Copper Miners ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 28.22 und 7.55% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 28.22
- Eröffnung
- 28.22
- Bid
- 28.21
- Ask
- 28.51
- Tief
- 28.00
- Hoch
- 28.23
- Volumen
- 102
- Tagesänderung
- -0.04%
- Monatsänderung
- 16.62%
- 6-Monatsänderung
- 43.56%
- Jahresänderung
- 7.55%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8