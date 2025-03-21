报价部分
COPP: Sprott Copper Miners ETF

28.22 USD 1.12 (4.13%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日COPP汇率已更改4.13%。当日，交易品种以低点27.49和高点28.41进行交易。

通过在不同的时间周期之间切换,您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

COPP股票今天的价格是多少？

Sprott Copper Miners ETF股票今天的定价为28.22。它在4.13%范围内交易，昨天的收盘价为27.10，交易量达到205。COPP的实时价格图表显示了这些更新。

Sprott Copper Miners ETF股票是否支付股息？

Sprott Copper Miners ETF目前的价值为28.22。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.59%和USD。实时查看图表以跟踪COPP走势。

如何购买COPP股票？

您可以以28.22的当前价格购买Sprott Copper Miners ETF股票。订单通常设置在28.22或28.52附近，而205和2.62%显示市场活动。立即关注COPP的实时图表更新。

如何投资COPP股票？

投资Sprott Copper Miners ETF需要考虑年度范围15.38 - 28.41和当前价格28.22。许多人在以28.22或28.52下订单之前，会比较16.66%和。实时查看COPP价格图表，了解每日变化。

Sprott Copper Miners ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Sprott Copper Miners ETF的最高价格是28.41。在15.38 - 28.41内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Sprott Copper Miners ETF的绩效。

Sprott Copper Miners ETF股票的最低价格是多少？

Sprott Copper Miners ETF（COPP）的最低价格为15.38。将其与当前的28.22和15.38 - 28.41进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看COPP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

COPP股票是什么时候拆分的？

Sprott Copper Miners ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.10和7.59%中可见。

日范围
27.49 28.41
年范围
15.38 28.41
前一天收盘价
27.10
开盘价
27.50
卖价
28.22
买价
28.52
最低价
27.49
最高价
28.41
交易量
205
日变化
4.13%
月变化
16.66%
6个月变化
43.61%
年变化
7.59%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8