COPP: Sprott Copper Miners ETF
今日COPP汇率已更改4.13%。当日，交易品种以低点27.49和高点28.41进行交易。
关注Sprott Copper Miners ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
COPP股票今天的价格是多少？
Sprott Copper Miners ETF股票今天的定价为28.22。它在4.13%范围内交易，昨天的收盘价为27.10，交易量达到205。COPP的实时价格图表显示了这些更新。
Sprott Copper Miners ETF股票是否支付股息？
Sprott Copper Miners ETF目前的价值为28.22。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.59%和USD。实时查看图表以跟踪COPP走势。
如何购买COPP股票？
您可以以28.22的当前价格购买Sprott Copper Miners ETF股票。订单通常设置在28.22或28.52附近，而205和2.62%显示市场活动。立即关注COPP的实时图表更新。
如何投资COPP股票？
投资Sprott Copper Miners ETF需要考虑年度范围15.38 - 28.41和当前价格28.22。许多人在以28.22或28.52下订单之前，会比较16.66%和。实时查看COPP价格图表，了解每日变化。
Sprott Copper Miners ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Sprott Copper Miners ETF的最高价格是28.41。在15.38 - 28.41内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Sprott Copper Miners ETF的绩效。
Sprott Copper Miners ETF股票的最低价格是多少？
Sprott Copper Miners ETF（COPP）的最低价格为15.38。将其与当前的28.22和15.38 - 28.41进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看COPP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
COPP股票是什么时候拆分的？
Sprott Copper Miners ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.10和7.59%中可见。
- 前一天收盘价
- 27.10
- 开盘价
- 27.50
- 卖价
- 28.22
- 买价
- 28.52
- 最低价
- 27.49
- 最高价
- 28.41
- 交易量
- 205
- 日变化
- 4.13%
- 月变化
- 16.66%
- 6个月变化
- 43.61%
- 年变化
- 7.59%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8