- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
COPP: Sprott Copper Miners ETF
Le taux de change de COPP a changé de 4.13% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 27.49 et à un maximum de 28.41.
Suivez la dynamique Sprott Copper Miners ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
COPP Nouvelles
- COPX ETF: Tariffs Create Noise, But Copper's Bull Case Is Intact (NYSEARCA:COPX)
- Want To Invest In Global Electrification? Check Out Copper—A Metal That's Critical to AI, EVs And More
- World's Largest Copper Producer Freeport Estimates Proposed Tariffs Could Raise US Cost Of Goods Purchased By 5% - Freeport-McMoRan (NYSE:FCX)
- BCX: Examining Inflation Protection Benefits And Recession Risks
- Is Freeport-McMoRan's US-Based Footprint An Advantage? Analyst Upgrades Stock Amid Copper Import Tariff Risk - Freeport-McMoRan (NYSE:FCX)
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action COPP aujourd'hui ?
L'action Sprott Copper Miners ETF est cotée à 28.22 aujourd'hui. Elle se négocie dans 4.13%, a clôturé hier à 27.10 et son volume d'échange a atteint 205. Le graphique en temps réel du cours de COPP présente ces mises à jour.
L'action Sprott Copper Miners ETF verse-t-elle des dividendes ?
Sprott Copper Miners ETF est actuellement valorisé à 28.22. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 7.59% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de COPP.
Comment acheter des actions COPP ?
Vous pouvez acheter des actions Sprott Copper Miners ETF au cours actuel de 28.22. Les ordres sont généralement placés à proximité de 28.22 ou de 28.52, le 205 et le 2.62% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de COPP sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action COPP ?
Investir dans Sprott Copper Miners ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 15.38 - 28.41 et le prix actuel 28.22. Beaucoup comparent 16.66% et 43.61% avant de passer des ordres à 28.22 ou 28.52. Consultez le graphique du cours de COPP en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Sprott Copper Miners ETF ?
Le cours le plus élevé de Sprott Copper Miners ETF l'année dernière était 28.41. Au cours de 15.38 - 28.41, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 27.10 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Sprott Copper Miners ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Sprott Copper Miners ETF ?
Le cours le plus bas de Sprott Copper Miners ETF (COPP) sur l'année a été 15.38. Sa comparaison avec 28.22 et 15.38 - 28.41 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de COPP sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action COPP a-t-elle été divisée ?
Sprott Copper Miners ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 27.10 et 7.59% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 27.10
- Ouverture
- 27.50
- Bid
- 28.22
- Ask
- 28.52
- Plus Bas
- 27.49
- Plus Haut
- 28.41
- Volume
- 205
- Changement quotidien
- 4.13%
- Changement Mensuel
- 16.66%
- Changement à 6 Mois
- 43.61%
- Changement Annuel
- 7.59%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8