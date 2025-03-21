- Panorámica
COPP: Sprott Copper Miners ETF
El tipo de cambio de COPP de hoy ha cambiado un -0.11%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 28.00, mientras que el máximo ha alcanzado 28.22.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Sprott Copper Miners ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de COPP hoy?
Sprott Copper Miners ETF (COPP) se evalúa hoy en 28.19. El instrumento se negocia dentro de -0.11%; el cierre de ayer ha sido 28.22 y el volumen comercial ha alcanzado 88. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios COPP en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Sprott Copper Miners ETF?
Sprott Copper Miners ETF se evalúa actualmente en 28.19. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 7.47% y USD. Monitoree los movimientos de COPP en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de COPP?
Puede comprar acciones de Sprott Copper Miners ETF (COPP) al precio actual de 28.19. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 28.19 o 28.49, mientras que 88 y -0.11% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de COPP en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de COPP?
Invertir en Sprott Copper Miners ETF implica tener en cuenta el rango anual 15.38 - 28.41 y el precio actual 28.19. Muchos comparan 16.54% y 43.46% antes de colocar órdenes en 28.19 o 28.49. Estudie los cambios diarios de precios de COPP en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Sprott Copper Miners ETF?
El precio más alto de Sprott Copper Miners ETF (COPP) en el último año ha sido 28.41. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 15.38 - 28.41, una comparación con 28.22 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Sprott Copper Miners ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Sprott Copper Miners ETF?
El precio más bajo de Sprott Copper Miners ETF (COPP) para el año ha sido 15.38. La comparación con los actuales 28.19 y 15.38 - 28.41 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de COPP en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de COPP?
En el pasado, Sprott Copper Miners ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 28.22 y 7.47% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 28.22
- Open
- 28.22
- Bid
- 28.19
- Ask
- 28.49
- Low
- 28.00
- High
- 28.22
- Volumen
- 88
- Cambio diario
- -0.11%
- Cambio mensual
- 16.54%
- Cambio a 6 meses
- 43.46%
- Cambio anual
- 7.47%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8