CotaçõesSeções
Moedas / CODI-PC
Voltar para Ações

CODI-PC: Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr

19.25 USD 0.58 (2.92%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do CODI-PC para hoje mudou para -2.92%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 19.19 e o mais alto foi 20.07.

Veja a dinâmica do par de moedas Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de CODI-PC hoje?

Hoje Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr (CODI-PC) está avaliado em 19.25. O instrumento é negociado dentro de -2.92%, o fechamento de ontem foi 19.83, e o volume de negociação atingiu 67. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CODI-PC em tempo real.

As ações de Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr pagam dividendos?

Atualmente Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr está avaliado em 19.25. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 30.69% e USD. Monitore os movimentos de CODI-PC no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de CODI-PC?

Você pode comprar ações de Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr (CODI-PC) pelo preço atual 19.25. Ordens geralmente são executadas perto de 19.25 ou 19.55, enquanto 67 e -3.07% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CODI-PC no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de CODI-PC?

Investir em Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr envolve considerar a faixa anual 12.50 - 20.93 e o preço atual 19.25. Muitos comparam -3.80% e 30.69% antes de enviar ordens em 19.25 ou 19.55. Estude as mudanças diárias de preço de CODI-PC no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Compass Diversified Holdings?

O maior preço de Compass Diversified Holdings (CODI-PC) no último ano foi 20.93. As ações oscilaram bastante dentro de 12.50 - 20.93, e a comparação com 19.83 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Compass Diversified Holdings?

O menor preço de Compass Diversified Holdings (CODI-PC) no ano foi 12.50. A comparação com o preço atual 19.25 e 12.50 - 20.93 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CODI-PC em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de CODI-PC?

No passado Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 19.83 e 30.69% após os eventos corporativos.

Faixa diária
19.19 20.07
Faixa anual
12.50 20.93
Fechamento anterior
19.83
Open
19.86
Bid
19.25
Ask
19.55
Low
19.19
High
20.07
Volume
67
Mudança diária
-2.92%
Mudança mensal
-3.80%
Mudança de 6 meses
30.69%
Mudança anual
30.69%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4