CODI-PC: Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr
A taxa do CODI-PC para hoje mudou para -2.92%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 19.19 e o mais alto foi 20.07.
Veja a dinâmica do par de moedas Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CODI-PC hoje?
Hoje Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr (CODI-PC) está avaliado em 19.25. O instrumento é negociado dentro de -2.92%, o fechamento de ontem foi 19.83, e o volume de negociação atingiu 67. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CODI-PC em tempo real.
As ações de Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr pagam dividendos?
Atualmente Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr está avaliado em 19.25. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 30.69% e USD. Monitore os movimentos de CODI-PC no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CODI-PC?
Você pode comprar ações de Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr (CODI-PC) pelo preço atual 19.25. Ordens geralmente são executadas perto de 19.25 ou 19.55, enquanto 67 e -3.07% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CODI-PC no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CODI-PC?
Investir em Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr envolve considerar a faixa anual 12.50 - 20.93 e o preço atual 19.25. Muitos comparam -3.80% e 30.69% antes de enviar ordens em 19.25 ou 19.55. Estude as mudanças diárias de preço de CODI-PC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Compass Diversified Holdings?
O maior preço de Compass Diversified Holdings (CODI-PC) no último ano foi 20.93. As ações oscilaram bastante dentro de 12.50 - 20.93, e a comparação com 19.83 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Compass Diversified Holdings?
O menor preço de Compass Diversified Holdings (CODI-PC) no ano foi 12.50. A comparação com o preço atual 19.25 e 12.50 - 20.93 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CODI-PC em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CODI-PC?
No passado Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 19.83 e 30.69% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 19.83
- Open
- 19.86
- Bid
- 19.25
- Ask
- 19.55
- Low
- 19.19
- High
- 20.07
- Volume
- 67
- Mudança diária
- -2.92%
- Mudança mensal
- -3.80%
- Mudança de 6 meses
- 30.69%
- Mudança anual
- 30.69%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4