A taxa do CODI-PC para hoje mudou para -2.92%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 19.19 e o mais alto foi 20.07.

Veja a dinâmica do par de moedas Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.