KurseKategorien
Währungen / CODI-PC
Zurück zum Aktien

CODI-PC: Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr

19.25 USD 0.58 (2.92%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CODI-PC hat sich für heute um -2.92% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.19 bis zu einem Hoch von 20.07 gehandelt.

Verfolgen Sie die Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von CODI-PC heute?

Die Aktie von Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr (CODI-PC) notiert heute bei 19.25. Sie wird innerhalb einer Spanne von -2.92% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 19.83 und das Handelsvolumen erreichte 67. Das Live-Chart von CODI-PC zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie CODI-PC Dividenden?

Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr wird derzeit mit 19.25 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 30.69% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CODI-PC zu verfolgen.

Wie kaufe ich CODI-PC-Aktien?

Sie können Aktien von Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr (CODI-PC) zum aktuellen Kurs von 19.25 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 19.25 oder 19.55 platziert, während 67 und -3.07% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CODI-PC auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in CODI-PC-Aktien?

Bei einer Investition in Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr müssen die jährliche Spanne 12.50 - 20.93 und der aktuelle Kurs 19.25 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -3.80% und 30.69%, bevor sie Orders zu 19.25 oder 19.55 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CODI-PC.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Compass Diversified Holdings?

Der höchste Kurs von Compass Diversified Holdings (CODI-PC) im vergangenen Jahr lag bei 20.93. Innerhalb von 12.50 - 20.93 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 19.83 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Compass Diversified Holdings?

Der niedrigste Kurs von Compass Diversified Holdings (CODI-PC) im Laufe des Jahres betrug 12.50. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 19.25 und der Spanne 12.50 - 20.93 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CODI-PC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von CODI-PC statt?

Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 19.83 und 30.69% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
19.19 20.07
Jahresspanne
12.50 20.93
Vorheriger Schlusskurs
19.83
Eröffnung
19.86
Bid
19.25
Ask
19.55
Tief
19.19
Hoch
20.07
Volumen
67
Tagesänderung
-2.92%
Monatsänderung
-3.80%
6-Monatsänderung
30.69%
Jahresänderung
30.69%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4