CODI-PC: Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr
Der Wechselkurs von CODI-PC hat sich für heute um -2.92% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.19 bis zu einem Hoch von 20.07 gehandelt.
Verfolgen Sie die Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CODI-PC heute?
Die Aktie von Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr (CODI-PC) notiert heute bei 19.25. Sie wird innerhalb einer Spanne von -2.92% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 19.83 und das Handelsvolumen erreichte 67. Das Live-Chart von CODI-PC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CODI-PC Dividenden?
Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr wird derzeit mit 19.25 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 30.69% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CODI-PC zu verfolgen.
Wie kaufe ich CODI-PC-Aktien?
Sie können Aktien von Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr (CODI-PC) zum aktuellen Kurs von 19.25 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 19.25 oder 19.55 platziert, während 67 und -3.07% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CODI-PC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CODI-PC-Aktien?
Bei einer Investition in Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr müssen die jährliche Spanne 12.50 - 20.93 und der aktuelle Kurs 19.25 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -3.80% und 30.69%, bevor sie Orders zu 19.25 oder 19.55 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CODI-PC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Compass Diversified Holdings?
Der höchste Kurs von Compass Diversified Holdings (CODI-PC) im vergangenen Jahr lag bei 20.93. Innerhalb von 12.50 - 20.93 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 19.83 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Compass Diversified Holdings?
Der niedrigste Kurs von Compass Diversified Holdings (CODI-PC) im Laufe des Jahres betrug 12.50. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 19.25 und der Spanne 12.50 - 20.93 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CODI-PC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CODI-PC statt?
Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 19.83 und 30.69% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 19.83
- Eröffnung
- 19.86
- Bid
- 19.25
- Ask
- 19.55
- Tief
- 19.19
- Hoch
- 20.07
- Volumen
- 67
- Tagesänderung
- -2.92%
- Monatsänderung
- -3.80%
- 6-Monatsänderung
- 30.69%
- Jahresänderung
- 30.69%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4