CODI-PC: Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr

19.25 USD 0.58 (2.92%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de CODI-PC de hoy ha cambiado un -2.92%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 19.19, mientras que el máximo ha alcanzado 20.07.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de CODI-PC hoy?

Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr (CODI-PC) se evalúa hoy en 19.25. El instrumento se negocia dentro de -2.92%; el cierre de ayer ha sido 19.83 y el volumen comercial ha alcanzado 67. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CODI-PC en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr?

Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr se evalúa actualmente en 19.25. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 30.69% y USD. Monitoree los movimientos de CODI-PC en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de CODI-PC?

Puede comprar acciones de Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr (CODI-PC) al precio actual de 19.25. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 19.25 o 19.55, mientras que 67 y -3.07% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CODI-PC en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de CODI-PC?

Invertir en Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr implica tener en cuenta el rango anual 12.50 - 20.93 y el precio actual 19.25. Muchos comparan -3.80% y 30.69% antes de colocar órdenes en 19.25 o 19.55. Estudie los cambios diarios de precios de CODI-PC en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Compass Diversified Holdings?

El precio más alto de Compass Diversified Holdings (CODI-PC) en el último año ha sido 20.93. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 12.50 - 20.93, una comparación con 19.83 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Compass Diversified Holdings?

El precio más bajo de Compass Diversified Holdings (CODI-PC) para el año ha sido 12.50. La comparación con los actuales 19.25 y 12.50 - 20.93 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CODI-PC en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CODI-PC?

En el pasado, Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 19.83 y 30.69% después de las acciones corporativas.

Rango diario
19.19 20.07
Rango anual
12.50 20.93
Cierres anteriores
19.83
Open
19.86
Bid
19.25
Ask
19.55
Low
19.19
High
20.07
Volumen
67
Cambio diario
-2.92%
Cambio mensual
-3.80%
Cambio a 6 meses
30.69%
Cambio anual
30.69%
