CODI-PC: Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr
El tipo de cambio de CODI-PC de hoy ha cambiado un -2.92%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 19.19, mientras que el máximo ha alcanzado 20.07.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CODI-PC hoy?
Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr (CODI-PC) se evalúa hoy en 19.25. El instrumento se negocia dentro de -2.92%; el cierre de ayer ha sido 19.83 y el volumen comercial ha alcanzado 67. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CODI-PC en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr?
Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr se evalúa actualmente en 19.25. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 30.69% y USD. Monitoree los movimientos de CODI-PC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CODI-PC?
Puede comprar acciones de Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr (CODI-PC) al precio actual de 19.25. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 19.25 o 19.55, mientras que 67 y -3.07% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CODI-PC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CODI-PC?
Invertir en Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr implica tener en cuenta el rango anual 12.50 - 20.93 y el precio actual 19.25. Muchos comparan -3.80% y 30.69% antes de colocar órdenes en 19.25 o 19.55. Estudie los cambios diarios de precios de CODI-PC en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Compass Diversified Holdings?
El precio más alto de Compass Diversified Holdings (CODI-PC) en el último año ha sido 20.93. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 12.50 - 20.93, una comparación con 19.83 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Compass Diversified Holdings?
El precio más bajo de Compass Diversified Holdings (CODI-PC) para el año ha sido 12.50. La comparación con los actuales 19.25 y 12.50 - 20.93 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CODI-PC en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CODI-PC?
En el pasado, Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 19.83 y 30.69% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 19.83
- Open
- 19.86
- Bid
- 19.25
- Ask
- 19.55
- Low
- 19.19
- High
- 20.07
- Volumen
- 67
- Cambio diario
- -2.92%
- Cambio mensual
- -3.80%
- Cambio a 6 meses
- 30.69%
- Cambio anual
- 30.69%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.