クォートセクション
通貨 / CODI-PC
株に戻る

CODI-PC: Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr

19.25 USD 0.58 (2.92%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CODI-PCの今日の為替レートは、-2.92%変化しました。日中、通貨は1あたり19.19の安値と20.07の高値で取引されました。

Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferrダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

CODI-PC株の現在の価格は？

Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferrの株価は本日19.25です。-2.92%内で取引され、前日の終値は19.83、取引量は67に達しました。CODI-PCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferrの株は配当を出しますか？

Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferrの現在の価格は19.25です。配当方針は会社によりますが、投資家は30.69%やUSDにも注目します。CODI-PCの動きはライブチャートで確認できます。

CODI-PC株を買う方法は？

Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferrの株は現在19.25で購入可能です。注文は通常19.25または19.55付近で行われ、67や-3.07%が市場の動きを示します。CODI-PCの最新情報はライブチャートで確認できます。

CODI-PC株に投資する方法は？

Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferrへの投資では、年間の値幅12.50 - 20.93と現在の19.25を考慮します。注文は多くの場合19.25や19.55で行われる前に、-3.80%や30.69%と比較されます。CODI-PCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Compass Diversified Holdingsの株の最高値は？

Compass Diversified Holdingsの過去1年の最高値は20.93でした。12.50 - 20.93内で株価は大きく変動し、19.83と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferrのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Compass Diversified Holdingsの株の最低値は？

Compass Diversified Holdings(CODI-PC)の年間最安値は12.50でした。現在の19.25や12.50 - 20.93と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CODI-PCの動きはライブチャートで確認できます。

CODI-PCの株式分割はいつ行われましたか？

Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferrは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、19.83、30.69%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
19.19 20.07
1年のレンジ
12.50 20.93
以前の終値
19.83
始値
19.86
買値
19.25
買値
19.55
安値
19.19
高値
20.07
出来高
67
1日の変化
-2.92%
1ヶ月の変化
-3.80%
6ヶ月の変化
30.69%
1年の変化
30.69%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待