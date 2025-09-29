- 概要
CODI-PC: Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr
CODI-PCの今日の為替レートは、-2.92%変化しました。日中、通貨は1あたり19.19の安値と20.07の高値で取引されました。
Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferrダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
CODI-PC株の現在の価格は？
Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferrの株価は本日19.25です。-2.92%内で取引され、前日の終値は19.83、取引量は67に達しました。CODI-PCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferrの株は配当を出しますか？
Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferrの現在の価格は19.25です。配当方針は会社によりますが、投資家は30.69%やUSDにも注目します。CODI-PCの動きはライブチャートで確認できます。
CODI-PC株を買う方法は？
Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferrの株は現在19.25で購入可能です。注文は通常19.25または19.55付近で行われ、67や-3.07%が市場の動きを示します。CODI-PCの最新情報はライブチャートで確認できます。
CODI-PC株に投資する方法は？
Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferrへの投資では、年間の値幅12.50 - 20.93と現在の19.25を考慮します。注文は多くの場合19.25や19.55で行われる前に、-3.80%や30.69%と比較されます。CODI-PCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Compass Diversified Holdingsの株の最高値は？
Compass Diversified Holdingsの過去1年の最高値は20.93でした。12.50 - 20.93内で株価は大きく変動し、19.83と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferrのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Compass Diversified Holdingsの株の最低値は？
Compass Diversified Holdings(CODI-PC)の年間最安値は12.50でした。現在の19.25や12.50 - 20.93と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CODI-PCの動きはライブチャートで確認できます。
CODI-PCの株式分割はいつ行われましたか？
Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferrは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、19.83、30.69%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 19.83
- 始値
- 19.86
- 買値
- 19.25
- 買値
- 19.55
- 安値
- 19.19
- 高値
- 20.07
- 出来高
- 67
- 1日の変化
- -2.92%
- 1ヶ月の変化
- -3.80%
- 6ヶ月の変化
- 30.69%
- 1年の変化
- 30.69%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前