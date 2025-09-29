CODI-PC: Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr
今日CODI-PC汇率已更改-2.92%。当日，交易品种以低点19.19和高点20.07进行交易。
关注Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
CODI-PC股票今天的价格是多少？
Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr股票今天的定价为19.25。它在-2.92%范围内交易，昨天的收盘价为19.83，交易量达到67。CODI-PC的实时价格图表显示了这些更新。
Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr股票是否支付股息？
Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr目前的价值为19.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注30.69%和USD。实时查看图表以跟踪CODI-PC走势。
如何购买CODI-PC股票？
您可以以19.25的当前价格购买Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr股票。订单通常设置在19.25或19.55附近，而67和-3.07%显示市场活动。立即关注CODI-PC的实时图表更新。
如何投资CODI-PC股票？
投资Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr需要考虑年度范围12.50 - 20.93和当前价格19.25。许多人在以19.25或19.55下订单之前，会比较-3.80%和。实时查看CODI-PC价格图表，了解每日变化。
Compass Diversified Holdings股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Compass Diversified Holdings的最高价格是20.93。在12.50 - 20.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr的绩效。
Compass Diversified Holdings股票的最低价格是多少？
Compass Diversified Holdings（CODI-PC）的最低价格为12.50。将其与当前的19.25和12.50 - 20.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CODI-PC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CODI-PC股票是什么时候拆分的？
Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.83和30.69%中可见。
- 前一天收盘价
- 19.83
- 开盘价
- 19.86
- 卖价
- 19.25
- 买价
- 19.55
- 最低价
- 19.19
- 最高价
- 20.07
- 交易量
- 67
- 日变化
- -2.92%
- 月变化
- -3.80%
- 6个月变化
- 30.69%
- 年变化
- 30.69%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值