报价部分
货币 / CODI-PC
回到股票

CODI-PC: Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr

19.25 USD 0.58 (2.92%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CODI-PC汇率已更改-2.92%。当日，交易品种以低点19.19和高点20.07进行交易。

关注Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CODI-PC股票今天的价格是多少？

Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr股票今天的定价为19.25。它在-2.92%范围内交易，昨天的收盘价为19.83，交易量达到67。CODI-PC的实时价格图表显示了这些更新。

Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr股票是否支付股息？

Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr目前的价值为19.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注30.69%和USD。实时查看图表以跟踪CODI-PC走势。

如何购买CODI-PC股票？

您可以以19.25的当前价格购买Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr股票。订单通常设置在19.25或19.55附近，而67和-3.07%显示市场活动。立即关注CODI-PC的实时图表更新。

如何投资CODI-PC股票？

投资Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr需要考虑年度范围12.50 - 20.93和当前价格19.25。许多人在以19.25或19.55下订单之前，会比较-3.80%和。实时查看CODI-PC价格图表，了解每日变化。

Compass Diversified Holdings股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Compass Diversified Holdings的最高价格是20.93。在12.50 - 20.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr的绩效。

Compass Diversified Holdings股票的最低价格是多少？

Compass Diversified Holdings（CODI-PC）的最低价格为12.50。将其与当前的19.25和12.50 - 20.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CODI-PC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CODI-PC股票是什么时候拆分的？

Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.83和30.69%中可见。

日范围
19.19 20.07
年范围
12.50 20.93
前一天收盘价
19.83
开盘价
19.86
卖价
19.25
买价
19.55
最低价
19.19
最高价
20.07
交易量
67
日变化
-2.92%
月变化
-3.80%
6个月变化
30.69%
年变化
30.69%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值