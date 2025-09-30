QuotazioniSezioni
Valute / CODI-PC
CODI-PC: Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr

19.25 USD 0.58 (2.92%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CODI-PC ha avuto una variazione del -2.92% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.19 e ad un massimo di 20.07.

Segui le dinamiche di Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni CODI-PC oggi?

Oggi le azioni Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr sono prezzate a 19.25. Viene scambiato all'interno di -2.92%, la chiusura di ieri è stata 19.83 e il volume degli scambi ha raggiunto 67. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CODI-PC mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr pagano dividendi?

Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr è attualmente valutato a 19.25. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 30.69% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CODI-PC.

Come acquistare azioni CODI-PC?

Puoi acquistare azioni Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr al prezzo attuale di 19.25. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 19.25 o 19.55, mentre 67 e -3.07% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CODI-PC sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni CODI-PC?

Investire in Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr implica considerare l'intervallo annuale 12.50 - 20.93 e il prezzo attuale 19.25. Molti confrontano -3.80% e 30.69% prima di effettuare ordini su 19.25 o 19.55. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CODI-PC con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Compass Diversified Holdings?

Il prezzo massimo di Compass Diversified Holdings nell'ultimo anno è stato 20.93. All'interno di 12.50 - 20.93, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 19.83 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Compass Diversified Holdings?

Il prezzo più basso di Compass Diversified Holdings (CODI-PC) nel corso dell'anno è stato 12.50. Confrontandolo con gli attuali 19.25 e 12.50 - 20.93 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CODI-PC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CODI-PC?

Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 19.83 e 30.69%.

Intervallo Giornaliero
19.19 20.07
Intervallo Annuale
12.50 20.93
Chiusura Precedente
19.83
Apertura
19.86
Bid
19.25
Ask
19.55
Minimo
19.19
Massimo
20.07
Volume
67
Variazione giornaliera
-2.92%
Variazione Mensile
-3.80%
Variazione Semestrale
30.69%
Variazione Annuale
30.69%
