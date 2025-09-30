- Panoramica
CODI-PC: Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr
Il tasso di cambio CODI-PC ha avuto una variazione del -2.92% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.19 e ad un massimo di 20.07.
Segui le dinamiche di Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CODI-PC oggi?
Oggi le azioni Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr sono prezzate a 19.25. Viene scambiato all'interno di -2.92%, la chiusura di ieri è stata 19.83 e il volume degli scambi ha raggiunto 67. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CODI-PC mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr pagano dividendi?
Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr è attualmente valutato a 19.25. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 30.69% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CODI-PC.
Come acquistare azioni CODI-PC?
Puoi acquistare azioni Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr al prezzo attuale di 19.25. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 19.25 o 19.55, mentre 67 e -3.07% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CODI-PC sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CODI-PC?
Investire in Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr implica considerare l'intervallo annuale 12.50 - 20.93 e il prezzo attuale 19.25. Molti confrontano -3.80% e 30.69% prima di effettuare ordini su 19.25 o 19.55. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CODI-PC con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Compass Diversified Holdings?
Il prezzo massimo di Compass Diversified Holdings nell'ultimo anno è stato 20.93. All'interno di 12.50 - 20.93, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 19.83 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Compass Diversified Holdings?
Il prezzo più basso di Compass Diversified Holdings (CODI-PC) nel corso dell'anno è stato 12.50. Confrontandolo con gli attuali 19.25 e 12.50 - 20.93 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CODI-PC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CODI-PC?
Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 19.83 e 30.69%.
- Chiusura Precedente
- 19.83
- Apertura
- 19.86
- Bid
- 19.25
- Ask
- 19.55
- Minimo
- 19.19
- Massimo
- 20.07
- Volume
- 67
- Variazione giornaliera
- -2.92%
- Variazione Mensile
- -3.80%
- Variazione Semestrale
- 30.69%
- Variazione Annuale
- 30.69%
