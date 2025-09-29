КотировкиРазделы
CODI-PC
CODI-PC: Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr

19.25 USD 0.58 (2.92%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CODI-PC за сегодня изменился на -2.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.19, а максимальная — 20.07.

Следите за динамикой Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CODI-PC сегодня?

Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr (CODI-PC) сегодня оценивается на уровне 19.25. Инструмент торгуется в пределах -2.92%, вчерашнее закрытие составило 19.83, а торговый объем достиг 67. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CODI-PC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr?

Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr в настоящее время оценивается в 19.25. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 30.69% и USD. Отслеживайте движения CODI-PC на графике в реальном времени.

Как купить акции CODI-PC?

Вы можете купить акции Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr (CODI-PC) по текущей цене 19.25. Ордера обычно размещаются около 19.25 или 19.55, тогда как 67 и -3.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CODI-PC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CODI-PC?

Инвестирование в Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr предполагает учет годового диапазона 12.50 - 20.93 и текущей цены 19.25. Многие сравнивают -3.80% и 30.69% перед размещением ордеров на 19.25 или 19.55. Изучайте ежедневные изменения цены CODI-PC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Compass Diversified Holdings?

Самая высокая цена Compass Diversified Holdings (CODI-PC) за последний год составила 20.93. Акции заметно колебались в пределах 12.50 - 20.93, сравнение с 19.83 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Compass Diversified Holdings?

Самая низкая цена Compass Diversified Holdings (CODI-PC) за год составила 12.50. Сравнение с текущими 19.25 и 12.50 - 20.93 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CODI-PC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CODI-PC?

В прошлом Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.83 и 30.69% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
19.19 20.07
Годовой диапазон
12.50 20.93
Предыдущее закрытие
19.83
Open
19.86
Bid
19.25
Ask
19.55
Low
19.19
High
20.07
Объем
67
Дневное изменение
-2.92%
Месячное изменение
-3.80%
6-месячное изменение
30.69%
Годовое изменение
30.69%
