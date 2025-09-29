- Обзор рынка
CODI-PC: Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr
Курс CODI-PC за сегодня изменился на -2.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.19, а максимальная — 20.07.
Следите за динамикой Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CODI-PC сегодня?
Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr (CODI-PC) сегодня оценивается на уровне 19.25. Инструмент торгуется в пределах -2.92%, вчерашнее закрытие составило 19.83, а торговый объем достиг 67. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CODI-PC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr?
Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr в настоящее время оценивается в 19.25. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 30.69% и USD. Отслеживайте движения CODI-PC на графике в реальном времени.
Как купить акции CODI-PC?
Вы можете купить акции Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr (CODI-PC) по текущей цене 19.25. Ордера обычно размещаются около 19.25 или 19.55, тогда как 67 и -3.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CODI-PC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CODI-PC?
Инвестирование в Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr предполагает учет годового диапазона 12.50 - 20.93 и текущей цены 19.25. Многие сравнивают -3.80% и 30.69% перед размещением ордеров на 19.25 или 19.55. Изучайте ежедневные изменения цены CODI-PC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Compass Diversified Holdings?
Самая высокая цена Compass Diversified Holdings (CODI-PC) за последний год составила 20.93. Акции заметно колебались в пределах 12.50 - 20.93, сравнение с 19.83 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Compass Diversified Holdings?
Самая низкая цена Compass Diversified Holdings (CODI-PC) за год составила 12.50. Сравнение с текущими 19.25 и 12.50 - 20.93 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CODI-PC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CODI-PC?
В прошлом Compass Diversified Holdings 7.875% Series C Cumulative Preferr проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.83 и 30.69% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 19.83
- Open
- 19.86
- Bid
- 19.25
- Ask
- 19.55
- Low
- 19.19
- High
- 20.07
- Объем
- 67
- Дневное изменение
- -2.92%
- Месячное изменение
- -3.80%
- 6-месячное изменение
- 30.69%
- Годовое изменение
- 30.69%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%