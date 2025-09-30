CotaçõesSeções
Moedas / CODI-PB
CODI-PB: Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating

19.32 USD 0.71 (3.54%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do CODI-PB para hoje mudou para -3.54%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 19.13 e o mais alto foi 20.14.

Veja a dinâmica do par de moedas Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de CODI-PB hoje?

Hoje Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating (CODI-PB) está avaliado em 19.32. O instrumento é negociado dentro de -3.54%, o fechamento de ontem foi 20.03, e o volume de negociação atingiu 71. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CODI-PB em tempo real.

As ações de Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating pagam dividendos?

Atualmente Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating está avaliado em 19.32. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 28.71% e USD. Monitore os movimentos de CODI-PB no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de CODI-PB?

Você pode comprar ações de Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating (CODI-PB) pelo preço atual 19.32. Ordens geralmente são executadas perto de 19.32 ou 19.62, enquanto 71 e -4.07% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CODI-PB no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de CODI-PB?

Investir em Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating envolve considerar a faixa anual 13.00 - 20.85 e o preço atual 19.32. Muitos comparam -3.93% e 28.71% antes de enviar ordens em 19.32 ou 19.62. Estude as mudanças diárias de preço de CODI-PB no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Compass Diversified Holdings?

O maior preço de Compass Diversified Holdings (CODI-PB) no último ano foi 20.85. As ações oscilaram bastante dentro de 13.00 - 20.85, e a comparação com 20.03 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Compass Diversified Holdings?

O menor preço de Compass Diversified Holdings (CODI-PB) no ano foi 13.00. A comparação com o preço atual 19.32 e 13.00 - 20.85 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CODI-PB em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de CODI-PB?

No passado Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 20.03 e 28.71% após os eventos corporativos.

Faixa diária
19.13 20.14
Faixa anual
13.00 20.85
Fechamento anterior
20.03
Open
20.14
Bid
19.32
Ask
19.62
Low
19.13
High
20.14
Volume
71
Mudança diária
-3.54%
Mudança mensal
-3.93%
Mudança de 6 meses
28.71%
Mudança anual
28.71%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4