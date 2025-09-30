- Visão do mercado
CODI-PB: Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating
A taxa do CODI-PB para hoje mudou para -3.54%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 19.13 e o mais alto foi 20.14.
Veja a dinâmica do par de moedas Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CODI-PB hoje?
Hoje Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating (CODI-PB) está avaliado em 19.32. O instrumento é negociado dentro de -3.54%, o fechamento de ontem foi 20.03, e o volume de negociação atingiu 71. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CODI-PB em tempo real.
As ações de Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating pagam dividendos?
Atualmente Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating está avaliado em 19.32. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 28.71% e USD. Monitore os movimentos de CODI-PB no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CODI-PB?
Você pode comprar ações de Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating (CODI-PB) pelo preço atual 19.32. Ordens geralmente são executadas perto de 19.32 ou 19.62, enquanto 71 e -4.07% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CODI-PB no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CODI-PB?
Investir em Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating envolve considerar a faixa anual 13.00 - 20.85 e o preço atual 19.32. Muitos comparam -3.93% e 28.71% antes de enviar ordens em 19.32 ou 19.62. Estude as mudanças diárias de preço de CODI-PB no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Compass Diversified Holdings?
O maior preço de Compass Diversified Holdings (CODI-PB) no último ano foi 20.85. As ações oscilaram bastante dentro de 13.00 - 20.85, e a comparação com 20.03 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Compass Diversified Holdings?
O menor preço de Compass Diversified Holdings (CODI-PB) no ano foi 13.00. A comparação com o preço atual 19.32 e 13.00 - 20.85 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CODI-PB em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CODI-PB?
No passado Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 20.03 e 28.71% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 20.03
- Open
- 20.14
- Bid
- 19.32
- Ask
- 19.62
- Low
- 19.13
- High
- 20.14
- Volume
- 71
- Mudança diária
- -3.54%
- Mudança mensal
- -3.93%
- Mudança de 6 meses
- 28.71%
- Mudança anual
- 28.71%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4