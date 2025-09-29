- 概要
CODI-PB: Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating
CODI-PBの今日の為替レートは、-3.54%変化しました。日中、通貨は1あたり19.13の安値と20.14の高値で取引されました。
Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
CODI-PB株の現在の価格は？
Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating の株価は本日19.32です。-3.54%内で取引され、前日の終値は20.03、取引量は71に達しました。CODI-PBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating の株は配当を出しますか？
Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating の現在の価格は19.32です。配当方針は会社によりますが、投資家は28.71%やUSDにも注目します。CODI-PBの動きはライブチャートで確認できます。
CODI-PB株を買う方法は？
Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating の株は現在19.32で購入可能です。注文は通常19.32または19.62付近で行われ、71や-4.07%が市場の動きを示します。CODI-PBの最新情報はライブチャートで確認できます。
CODI-PB株に投資する方法は？
Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating への投資では、年間の値幅13.00 - 20.85と現在の19.32を考慮します。注文は多くの場合19.32や19.62で行われる前に、-3.93%や28.71%と比較されます。CODI-PBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Compass Diversified Holdingsの株の最高値は？
Compass Diversified Holdingsの過去1年の最高値は20.85でした。13.00 - 20.85内で株価は大きく変動し、20.03と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Compass Diversified Holdingsの株の最低値は？
Compass Diversified Holdings(CODI-PB)の年間最安値は13.00でした。現在の19.32や13.00 - 20.85と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CODI-PBの動きはライブチャートで確認できます。
CODI-PBの株式分割はいつ行われましたか？
Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、20.03、28.71%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 20.03
- 始値
- 20.14
- 買値
- 19.32
- 買値
- 19.62
- 安値
- 19.13
- 高値
- 20.14
- 出来高
- 71
- 1日の変化
- -3.54%
- 1ヶ月の変化
- -3.93%
- 6ヶ月の変化
- 28.71%
- 1年の変化
- 28.71%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前