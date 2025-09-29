クォートセクション
通貨 / CODI-PB
CODI-PB: Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating

19.32 USD 0.71 (3.54%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CODI-PBの今日の為替レートは、-3.54%変化しました。日中、通貨は1あたり19.13の安値と20.14の高値で取引されました。

Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

CODI-PB株の現在の価格は？

Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating の株価は本日19.32です。-3.54%内で取引され、前日の終値は20.03、取引量は71に達しました。CODI-PBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating の株は配当を出しますか？

Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating の現在の価格は19.32です。配当方針は会社によりますが、投資家は28.71%やUSDにも注目します。CODI-PBの動きはライブチャートで確認できます。

CODI-PB株を買う方法は？

Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating の株は現在19.32で購入可能です。注文は通常19.32または19.62付近で行われ、71や-4.07%が市場の動きを示します。CODI-PBの最新情報はライブチャートで確認できます。

CODI-PB株に投資する方法は？

Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating への投資では、年間の値幅13.00 - 20.85と現在の19.32を考慮します。注文は多くの場合19.32や19.62で行われる前に、-3.93%や28.71%と比較されます。CODI-PBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Compass Diversified Holdingsの株の最高値は？

Compass Diversified Holdingsの過去1年の最高値は20.85でした。13.00 - 20.85内で株価は大きく変動し、20.03と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Compass Diversified Holdingsの株の最低値は？

Compass Diversified Holdings(CODI-PB)の年間最安値は13.00でした。現在の19.32や13.00 - 20.85と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CODI-PBの動きはライブチャートで確認できます。

CODI-PBの株式分割はいつ行われましたか？

Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、20.03、28.71%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
19.13 20.14
1年のレンジ
13.00 20.85
以前の終値
20.03
始値
20.14
買値
19.32
買値
19.62
安値
19.13
高値
20.14
出来高
71
1日の変化
-3.54%
1ヶ月の変化
-3.93%
6ヶ月の変化
28.71%
1年の変化
28.71%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待