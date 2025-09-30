- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CODI-PB: Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating
Le taux de change de CODI-PB a changé de -3.54% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 19.13 et à un maximum de 20.14.
Suivez la dynamique Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CODI-PB aujourd'hui ?
L'action Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating est cotée à 19.32 aujourd'hui. Elle se négocie dans -3.54%, a clôturé hier à 20.03 et son volume d'échange a atteint 71. Le graphique en temps réel du cours de CODI-PB présente ces mises à jour.
L'action Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating verse-t-elle des dividendes ?
Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating est actuellement valorisé à 19.32. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 28.71% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CODI-PB.
Comment acheter des actions CODI-PB ?
Vous pouvez acheter des actions Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating au cours actuel de 19.32. Les ordres sont généralement placés à proximité de 19.32 ou de 19.62, le 71 et le -4.07% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CODI-PB sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CODI-PB ?
Investir dans Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating implique de prendre en compte la fourchette annuelle 13.00 - 20.85 et le prix actuel 19.32. Beaucoup comparent -3.93% et 28.71% avant de passer des ordres à 19.32 ou 19.62. Consultez le graphique du cours de CODI-PB en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Compass Diversified Holdings ?
Le cours le plus élevé de Compass Diversified Holdings l'année dernière était 20.85. Au cours de 13.00 - 20.85, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 20.03 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Compass Diversified Holdings ?
Le cours le plus bas de Compass Diversified Holdings (CODI-PB) sur l'année a été 13.00. Sa comparaison avec 19.32 et 13.00 - 20.85 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CODI-PB sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CODI-PB a-t-elle été divisée ?
Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 20.03 et 28.71% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 20.03
- Ouverture
- 20.14
- Bid
- 19.32
- Ask
- 19.62
- Plus Bas
- 19.13
- Plus Haut
- 20.14
- Volume
- 71
- Changement quotidien
- -3.54%
- Changement Mensuel
- -3.93%
- Changement à 6 Mois
- 28.71%
- Changement Annuel
- 28.71%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4