CODI-PB: Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating

19.32 USD 0.71 (3.54%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CODI-PB ha avuto una variazione del -3.54% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.13 e ad un massimo di 20.14.

Segui le dinamiche di Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni CODI-PB oggi?

Oggi le azioni Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating sono prezzate a 19.32. Viene scambiato all'interno di -3.54%, la chiusura di ieri è stata 20.03 e il volume degli scambi ha raggiunto 71. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CODI-PB mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating pagano dividendi?

Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating è attualmente valutato a 19.32. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 28.71% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CODI-PB.

Come acquistare azioni CODI-PB?

Puoi acquistare azioni Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating al prezzo attuale di 19.32. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 19.32 o 19.62, mentre 71 e -4.07% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CODI-PB sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni CODI-PB?

Investire in Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating implica considerare l'intervallo annuale 13.00 - 20.85 e il prezzo attuale 19.32. Molti confrontano -3.93% e 28.71% prima di effettuare ordini su 19.32 o 19.62. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CODI-PB con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Compass Diversified Holdings?

Il prezzo massimo di Compass Diversified Holdings nell'ultimo anno è stato 20.85. All'interno di 13.00 - 20.85, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 20.03 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Compass Diversified Holdings?

Il prezzo più basso di Compass Diversified Holdings (CODI-PB) nel corso dell'anno è stato 13.00. Confrontandolo con gli attuali 19.32 e 13.00 - 20.85 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CODI-PB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CODI-PB?

Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 20.03 e 28.71%.

Intervallo Giornaliero
19.13 20.14
Intervallo Annuale
13.00 20.85
Chiusura Precedente
20.03
Apertura
20.14
Bid
19.32
Ask
19.62
Minimo
19.13
Massimo
20.14
Volume
71
Variazione giornaliera
-3.54%
Variazione Mensile
-3.93%
Variazione Semestrale
28.71%
Variazione Annuale
28.71%
