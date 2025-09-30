- Panoramica
CODI-PB: Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating
Il tasso di cambio CODI-PB ha avuto una variazione del -3.54% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.13 e ad un massimo di 20.14.
Segui le dinamiche di Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CODI-PB oggi?
Oggi le azioni Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating sono prezzate a 19.32. Viene scambiato all'interno di -3.54%, la chiusura di ieri è stata 20.03 e il volume degli scambi ha raggiunto 71. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CODI-PB mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating pagano dividendi?
Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating è attualmente valutato a 19.32. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 28.71% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CODI-PB.
Come acquistare azioni CODI-PB?
Puoi acquistare azioni Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating al prezzo attuale di 19.32. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 19.32 o 19.62, mentre 71 e -4.07% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CODI-PB sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CODI-PB?
Investire in Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating implica considerare l'intervallo annuale 13.00 - 20.85 e il prezzo attuale 19.32. Molti confrontano -3.93% e 28.71% prima di effettuare ordini su 19.32 o 19.62. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CODI-PB con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Compass Diversified Holdings?
Il prezzo massimo di Compass Diversified Holdings nell'ultimo anno è stato 20.85. All'interno di 13.00 - 20.85, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 20.03 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Compass Diversified Holdings?
Il prezzo più basso di Compass Diversified Holdings (CODI-PB) nel corso dell'anno è stato 13.00. Confrontandolo con gli attuali 19.32 e 13.00 - 20.85 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CODI-PB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CODI-PB?
Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 20.03 e 28.71%.
- Chiusura Precedente
- 20.03
- Apertura
- 20.14
- Bid
- 19.32
- Ask
- 19.62
- Minimo
- 19.13
- Massimo
- 20.14
- Volume
- 71
- Variazione giornaliera
- -3.54%
- Variazione Mensile
- -3.93%
- Variazione Semestrale
- 28.71%
- Variazione Annuale
- 28.71%
