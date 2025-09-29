CotizacionesSecciones
Divisas / CODI-PB
Volver a Acciones

CODI-PB: Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating

19.32 USD 0.71 (3.54%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de CODI-PB de hoy ha cambiado un -3.54%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 19.13, mientras que el máximo ha alcanzado 20.14.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating . El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de CODI-PB hoy?

Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating (CODI-PB) se evalúa hoy en 19.32. El instrumento se negocia dentro de -3.54%; el cierre de ayer ha sido 20.03 y el volumen comercial ha alcanzado 71. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CODI-PB en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating ?

Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating se evalúa actualmente en 19.32. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 28.71% y USD. Monitoree los movimientos de CODI-PB en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de CODI-PB?

Puede comprar acciones de Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating (CODI-PB) al precio actual de 19.32. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 19.32 o 19.62, mientras que 71 y -4.07% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CODI-PB en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de CODI-PB?

Invertir en Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating implica tener en cuenta el rango anual 13.00 - 20.85 y el precio actual 19.32. Muchos comparan -3.93% y 28.71% antes de colocar órdenes en 19.32 o 19.62. Estudie los cambios diarios de precios de CODI-PB en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Compass Diversified Holdings?

El precio más alto de Compass Diversified Holdings (CODI-PB) en el último año ha sido 20.85. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 13.00 - 20.85, una comparación con 20.03 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Compass Diversified Holdings?

El precio más bajo de Compass Diversified Holdings (CODI-PB) para el año ha sido 13.00. La comparación con los actuales 19.32 y 13.00 - 20.85 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CODI-PB en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CODI-PB?

En el pasado, Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 20.03 y 28.71% después de las acciones corporativas.

Rango diario
19.13 20.14
Rango anual
13.00 20.85
Cierres anteriores
20.03
Open
20.14
Bid
19.32
Ask
19.62
Low
19.13
High
20.14
Volumen
71
Cambio diario
-3.54%
Cambio mensual
-3.93%
Cambio a 6 meses
28.71%
Cambio anual
28.71%
29 septiembre, lunes
11:30
USD
Fed Governor Waller Speech
Act.
Pronós.
Prev.
14:00
USD
Ventas de Viviendas Pendientes m/m
Act.
4.0%
Pronós.
2.0%
Prev.
-0.3%
17:30
USD
Discurso del Miembro del FOMC, John Williams
Act.
Pronós.
Prev.