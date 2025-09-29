- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
CODI-PB: Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating
El tipo de cambio de CODI-PB de hoy ha cambiado un -3.54%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 19.13, mientras que el máximo ha alcanzado 20.14.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating . El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CODI-PB hoy?
Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating (CODI-PB) se evalúa hoy en 19.32. El instrumento se negocia dentro de -3.54%; el cierre de ayer ha sido 20.03 y el volumen comercial ha alcanzado 71. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CODI-PB en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating ?
Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating se evalúa actualmente en 19.32. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 28.71% y USD. Monitoree los movimientos de CODI-PB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CODI-PB?
Puede comprar acciones de Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating (CODI-PB) al precio actual de 19.32. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 19.32 o 19.62, mientras que 71 y -4.07% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CODI-PB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CODI-PB?
Invertir en Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating implica tener en cuenta el rango anual 13.00 - 20.85 y el precio actual 19.32. Muchos comparan -3.93% y 28.71% antes de colocar órdenes en 19.32 o 19.62. Estudie los cambios diarios de precios de CODI-PB en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Compass Diversified Holdings?
El precio más alto de Compass Diversified Holdings (CODI-PB) en el último año ha sido 20.85. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 13.00 - 20.85, una comparación con 20.03 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Compass Diversified Holdings?
El precio más bajo de Compass Diversified Holdings (CODI-PB) para el año ha sido 13.00. La comparación con los actuales 19.32 y 13.00 - 20.85 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CODI-PB en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CODI-PB?
En el pasado, Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 20.03 y 28.71% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 20.03
- Open
- 20.14
- Bid
- 19.32
- Ask
- 19.62
- Low
- 19.13
- High
- 20.14
- Volumen
- 71
- Cambio diario
- -3.54%
- Cambio mensual
- -3.93%
- Cambio a 6 meses
- 28.71%
- Cambio anual
- 28.71%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.