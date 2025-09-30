KurseKategorien
CODI-PB: Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating

19.32 USD 0.71 (3.54%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CODI-PB hat sich für heute um -3.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.13 bis zu einem Hoch von 20.14 gehandelt.

Verfolgen Sie die Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von CODI-PB heute?

Die Aktie von Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating (CODI-PB) notiert heute bei 19.32. Sie wird innerhalb einer Spanne von -3.54% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 20.03 und das Handelsvolumen erreichte 71. Das Live-Chart von CODI-PB zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie CODI-PB Dividenden?

Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating wird derzeit mit 19.32 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 28.71% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CODI-PB zu verfolgen.

Wie kaufe ich CODI-PB-Aktien?

Sie können Aktien von Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating (CODI-PB) zum aktuellen Kurs von 19.32 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 19.32 oder 19.62 platziert, während 71 und -4.07% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CODI-PB auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in CODI-PB-Aktien?

Bei einer Investition in Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating müssen die jährliche Spanne 13.00 - 20.85 und der aktuelle Kurs 19.32 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -3.93% und 28.71%, bevor sie Orders zu 19.32 oder 19.62 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CODI-PB.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Compass Diversified Holdings?

Der höchste Kurs von Compass Diversified Holdings (CODI-PB) im vergangenen Jahr lag bei 20.85. Innerhalb von 13.00 - 20.85 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 20.03 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Compass Diversified Holdings?

Der niedrigste Kurs von Compass Diversified Holdings (CODI-PB) im Laufe des Jahres betrug 13.00. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 19.32 und der Spanne 13.00 - 20.85 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CODI-PB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von CODI-PB statt?

Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 20.03 und 28.71% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
19.13 20.14
Jahresspanne
13.00 20.85
Vorheriger Schlusskurs
20.03
Eröffnung
20.14
Bid
19.32
Ask
19.62
Tief
19.13
Hoch
20.14
Volumen
71
Tagesänderung
-3.54%
Monatsänderung
-3.93%
6-Monatsänderung
28.71%
Jahresänderung
28.71%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4