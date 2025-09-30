- Übersicht
CODI-PB: Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating
Der Wechselkurs von CODI-PB hat sich für heute um -3.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.13 bis zu einem Hoch von 20.14 gehandelt.
Verfolgen Sie die Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CODI-PB heute?
Die Aktie von Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating (CODI-PB) notiert heute bei 19.32. Sie wird innerhalb einer Spanne von -3.54% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 20.03 und das Handelsvolumen erreichte 71. Das Live-Chart von CODI-PB zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CODI-PB Dividenden?
Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating wird derzeit mit 19.32 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 28.71% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CODI-PB zu verfolgen.
Wie kaufe ich CODI-PB-Aktien?
Sie können Aktien von Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating (CODI-PB) zum aktuellen Kurs von 19.32 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 19.32 oder 19.62 platziert, während 71 und -4.07% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CODI-PB auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CODI-PB-Aktien?
Bei einer Investition in Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating müssen die jährliche Spanne 13.00 - 20.85 und der aktuelle Kurs 19.32 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -3.93% und 28.71%, bevor sie Orders zu 19.32 oder 19.62 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CODI-PB.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Compass Diversified Holdings?
Der höchste Kurs von Compass Diversified Holdings (CODI-PB) im vergangenen Jahr lag bei 20.85. Innerhalb von 13.00 - 20.85 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 20.03 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Compass Diversified Holdings?
Der niedrigste Kurs von Compass Diversified Holdings (CODI-PB) im Laufe des Jahres betrug 13.00. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 19.32 und der Spanne 13.00 - 20.85 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CODI-PB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CODI-PB statt?
Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 20.03 und 28.71% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.03
- Eröffnung
- 20.14
- Bid
- 19.32
- Ask
- 19.62
- Tief
- 19.13
- Hoch
- 20.14
- Volumen
- 71
- Tagesänderung
- -3.54%
- Monatsänderung
- -3.93%
- 6-Monatsänderung
- 28.71%
- Jahresänderung
- 28.71%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4