CODI-PB: Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating
今日CODI-PB汇率已更改-3.54%。当日，交易品种以低点19.13和高点20.14进行交易。
关注Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating 动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
CODI-PB股票今天的价格是多少？
Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating 股票今天的定价为19.32。它在-3.54%范围内交易，昨天的收盘价为20.03，交易量达到71。CODI-PB的实时价格图表显示了这些更新。
Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating 股票是否支付股息？
Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating 目前的价值为19.32。股息政策取决于公司，而投资者也会关注28.71%和USD。实时查看图表以跟踪CODI-PB走势。
如何购买CODI-PB股票？
您可以以19.32的当前价格购买Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating 股票。订单通常设置在19.32或19.62附近，而71和-4.07%显示市场活动。立即关注CODI-PB的实时图表更新。
如何投资CODI-PB股票？
投资Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating 需要考虑年度范围13.00 - 20.85和当前价格19.32。许多人在以19.32或19.62下订单之前，会比较-3.93%和。实时查看CODI-PB价格图表，了解每日变化。
Compass Diversified Holdings股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Compass Diversified Holdings的最高价格是20.85。在13.00 - 20.85内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating 的绩效。
Compass Diversified Holdings股票的最低价格是多少？
Compass Diversified Holdings（CODI-PB）的最低价格为13.00。将其与当前的19.32和13.00 - 20.85进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CODI-PB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CODI-PB股票是什么时候拆分的？
Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating 历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.03和28.71%中可见。
- 前一天收盘价
- 20.03
- 开盘价
- 20.14
- 卖价
- 19.32
- 买价
- 19.62
- 最低价
- 19.13
- 最高价
- 20.14
- 交易量
- 71
- 日变化
- -3.54%
- 月变化
- -3.93%
- 6个月变化
- 28.71%
- 年变化
- 28.71%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值