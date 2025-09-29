- Обзор рынка
CODI-PB: Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating
Курс CODI-PB за сегодня изменился на -3.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.13, а максимальная — 20.14.
Следите за динамикой Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CODI-PB сегодня?
Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating (CODI-PB) сегодня оценивается на уровне 19.32. Инструмент торгуется в пределах -3.54%, вчерашнее закрытие составило 20.03, а торговый объем достиг 71. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CODI-PB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating ?
Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating в настоящее время оценивается в 19.32. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 28.71% и USD. Отслеживайте движения CODI-PB на графике в реальном времени.
Как купить акции CODI-PB?
Вы можете купить акции Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating (CODI-PB) по текущей цене 19.32. Ордера обычно размещаются около 19.32 или 19.62, тогда как 71 и -4.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CODI-PB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CODI-PB?
Инвестирование в Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating предполагает учет годового диапазона 13.00 - 20.85 и текущей цены 19.32. Многие сравнивают -3.93% и 28.71% перед размещением ордеров на 19.32 или 19.62. Изучайте ежедневные изменения цены CODI-PB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Compass Diversified Holdings?
Самая высокая цена Compass Diversified Holdings (CODI-PB) за последний год составила 20.85. Акции заметно колебались в пределах 13.00 - 20.85, сравнение с 20.03 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Compass Diversified Holdings?
Самая низкая цена Compass Diversified Holdings (CODI-PB) за год составила 13.00. Сравнение с текущими 19.32 и 13.00 - 20.85 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CODI-PB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CODI-PB?
В прошлом Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.03 и 28.71% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 20.03
- Open
- 20.14
- Bid
- 19.32
- Ask
- 19.62
- Low
- 19.13
- High
- 20.14
- Объем
- 71
- Дневное изменение
- -3.54%
- Месячное изменение
- -3.93%
- 6-месячное изменение
- 28.71%
- Годовое изменение
- 28.71%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%