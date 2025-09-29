Курс CODI-PB за сегодня изменился на -3.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.13, а максимальная — 20.14.

Следите за динамикой Compass Diversified Holdings 7.875% Series B Fixed-to-Floating . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.