CMRE-PB: Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla

26.44 USD 0.17 (0.64%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do CMRE-PB para hoje mudou para -0.64%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.44 e o mais alto foi 26.44.

Veja a dinâmica do par de moedas Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de CMRE-PB hoje?

Hoje Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla (CMRE-PB) está avaliado em 26.44. O instrumento é negociado dentro de -0.64%, o fechamento de ontem foi 26.61, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CMRE-PB em tempo real.

As ações de Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla pagam dividendos?

Atualmente Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla está avaliado em 26.44. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 6.06% e USD. Monitore os movimentos de CMRE-PB no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de CMRE-PB?

Você pode comprar ações de Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla (CMRE-PB) pelo preço atual 26.44. Ordens geralmente são executadas perto de 26.44 ou 26.74, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CMRE-PB no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de CMRE-PB?

Investir em Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla envolve considerar a faixa anual 24.90 - 26.96 e o preço atual 26.44. Muitos comparam 2.08% e 6.06% antes de enviar ordens em 26.44 ou 26.74. Estude as mudanças diárias de preço de CMRE-PB no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Costamare Inc.?

O maior preço de Costamare Inc. (CMRE-PB) no último ano foi 26.96. As ações oscilaram bastante dentro de 24.90 - 26.96, e a comparação com 26.61 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Costamare Inc.?

O menor preço de Costamare Inc. (CMRE-PB) no ano foi 24.90. A comparação com o preço atual 26.44 e 24.90 - 26.96 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CMRE-PB em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de CMRE-PB?

No passado Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 26.61 e 6.06% após os eventos corporativos.

Faixa diária
26.44 26.44
Faixa anual
24.90 26.96
Fechamento anterior
26.61
Open
26.44
Bid
26.44
Ask
26.74
Low
26.44
High
26.44
Volume
1
Mudança diária
-0.64%
Mudança mensal
2.08%
Mudança de 6 meses
6.06%
Mudança anual
6.06%
