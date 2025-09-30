- Visão do mercado
CMRE-PB: Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla
A taxa do CMRE-PB para hoje mudou para -0.64%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.44 e o mais alto foi 26.44.
Veja a dinâmica do par de moedas Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CMRE-PB hoje?
Hoje Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla (CMRE-PB) está avaliado em 26.44. O instrumento é negociado dentro de -0.64%, o fechamento de ontem foi 26.61, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CMRE-PB em tempo real.
As ações de Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla pagam dividendos?
Atualmente Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla está avaliado em 26.44. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 6.06% e USD. Monitore os movimentos de CMRE-PB no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CMRE-PB?
Você pode comprar ações de Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla (CMRE-PB) pelo preço atual 26.44. Ordens geralmente são executadas perto de 26.44 ou 26.74, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CMRE-PB no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CMRE-PB?
Investir em Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla envolve considerar a faixa anual 24.90 - 26.96 e o preço atual 26.44. Muitos comparam 2.08% e 6.06% antes de enviar ordens em 26.44 ou 26.74. Estude as mudanças diárias de preço de CMRE-PB no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Costamare Inc.?
O maior preço de Costamare Inc. (CMRE-PB) no último ano foi 26.96. As ações oscilaram bastante dentro de 24.90 - 26.96, e a comparação com 26.61 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Costamare Inc.?
O menor preço de Costamare Inc. (CMRE-PB) no ano foi 24.90. A comparação com o preço atual 26.44 e 24.90 - 26.96 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CMRE-PB em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CMRE-PB?
No passado Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 26.61 e 6.06% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 26.61
- Open
- 26.44
- Bid
- 26.44
- Ask
- 26.74
- Low
- 26.44
- High
- 26.44
- Volume
- 1
- Mudança diária
- -0.64%
- Mudança mensal
- 2.08%
- Mudança de 6 meses
- 6.06%
- Mudança anual
- 6.06%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4