CMRE-PB: Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla
Der Wechselkurs von CMRE-PB hat sich für heute um -0.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.44 bis zu einem Hoch von 26.44 gehandelt.
Verfolgen Sie die Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CMRE-PB heute?
Die Aktie von Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla (CMRE-PB) notiert heute bei 26.44. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.64% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 26.61 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von CMRE-PB zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CMRE-PB Dividenden?
Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla wird derzeit mit 26.44 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 6.06% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CMRE-PB zu verfolgen.
Wie kaufe ich CMRE-PB-Aktien?
Sie können Aktien von Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla (CMRE-PB) zum aktuellen Kurs von 26.44 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 26.44 oder 26.74 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CMRE-PB auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CMRE-PB-Aktien?
Bei einer Investition in Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla müssen die jährliche Spanne 24.90 - 26.96 und der aktuelle Kurs 26.44 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.08% und 6.06%, bevor sie Orders zu 26.44 oder 26.74 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CMRE-PB.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Costamare Inc.?
Der höchste Kurs von Costamare Inc. (CMRE-PB) im vergangenen Jahr lag bei 26.96. Innerhalb von 24.90 - 26.96 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 26.61 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Costamare Inc.?
Der niedrigste Kurs von Costamare Inc. (CMRE-PB) im Laufe des Jahres betrug 24.90. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 26.44 und der Spanne 24.90 - 26.96 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CMRE-PB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CMRE-PB statt?
Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 26.61 und 6.06% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.61
- Eröffnung
- 26.44
- Bid
- 26.44
- Ask
- 26.74
- Tief
- 26.44
- Hoch
- 26.44
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- -0.64%
- Monatsänderung
- 2.08%
- 6-Monatsänderung
- 6.06%
- Jahresänderung
- 6.06%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4