CMRE-PB: Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla

26.44 USD 0.17 (0.64%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CMRE-PB hat sich für heute um -0.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.44 bis zu einem Hoch von 26.44 gehandelt.

Verfolgen Sie die Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von CMRE-PB heute?

Die Aktie von Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla (CMRE-PB) notiert heute bei 26.44. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.64% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 26.61 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von CMRE-PB zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie CMRE-PB Dividenden?

Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla wird derzeit mit 26.44 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 6.06% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CMRE-PB zu verfolgen.

Wie kaufe ich CMRE-PB-Aktien?

Sie können Aktien von Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla (CMRE-PB) zum aktuellen Kurs von 26.44 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 26.44 oder 26.74 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CMRE-PB auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in CMRE-PB-Aktien?

Bei einer Investition in Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla müssen die jährliche Spanne 24.90 - 26.96 und der aktuelle Kurs 26.44 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.08% und 6.06%, bevor sie Orders zu 26.44 oder 26.74 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CMRE-PB.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Costamare Inc.?

Der höchste Kurs von Costamare Inc. (CMRE-PB) im vergangenen Jahr lag bei 26.96. Innerhalb von 24.90 - 26.96 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 26.61 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Costamare Inc.?

Der niedrigste Kurs von Costamare Inc. (CMRE-PB) im Laufe des Jahres betrug 24.90. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 26.44 und der Spanne 24.90 - 26.96 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CMRE-PB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von CMRE-PB statt?

Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 26.61 und 6.06% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
26.44 26.44
Jahresspanne
24.90 26.96
Vorheriger Schlusskurs
26.61
Eröffnung
26.44
Bid
26.44
Ask
26.74
Tief
26.44
Hoch
26.44
Volumen
1
Tagesänderung
-0.64%
Monatsänderung
2.08%
6-Monatsänderung
6.06%
Jahresänderung
6.06%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4