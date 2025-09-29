Курс CMRE-PB за сегодня изменился на -0.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.44, а максимальная — 26.44.

Следите за динамикой Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.