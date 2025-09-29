- Обзор рынка
CMRE-PB: Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla
Курс CMRE-PB за сегодня изменился на -0.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.44, а максимальная — 26.44.
Следите за динамикой Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CMRE-PB сегодня?
Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla (CMRE-PB) сегодня оценивается на уровне 26.44. Инструмент торгуется в пределах -0.64%, вчерашнее закрытие составило 26.61, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CMRE-PB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla?
Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla в настоящее время оценивается в 26.44. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.06% и USD. Отслеживайте движения CMRE-PB на графике в реальном времени.
Как купить акции CMRE-PB?
Вы можете купить акции Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla (CMRE-PB) по текущей цене 26.44. Ордера обычно размещаются около 26.44 или 26.74, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CMRE-PB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CMRE-PB?
Инвестирование в Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla предполагает учет годового диапазона 24.90 - 26.96 и текущей цены 26.44. Многие сравнивают 2.08% и 6.06% перед размещением ордеров на 26.44 или 26.74. Изучайте ежедневные изменения цены CMRE-PB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Costamare Inc.?
Самая высокая цена Costamare Inc. (CMRE-PB) за последний год составила 26.96. Акции заметно колебались в пределах 24.90 - 26.96, сравнение с 26.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Costamare Inc.?
Самая низкая цена Costamare Inc. (CMRE-PB) за год составила 24.90. Сравнение с текущими 26.44 и 24.90 - 26.96 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CMRE-PB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CMRE-PB?
В прошлом Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.61 и 6.06% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 26.61
- Open
- 26.44
- Bid
- 26.44
- Ask
- 26.74
- Low
- 26.44
- High
- 26.44
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.64%
- Месячное изменение
- 2.08%
- 6-месячное изменение
- 6.06%
- Годовое изменение
- 6.06%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%