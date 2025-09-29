КотировкиРазделы
Валюты / CMRE-PB
Назад в Рынок акций США

CMRE-PB: Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla

26.44 USD 0.17 (0.64%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CMRE-PB за сегодня изменился на -0.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.44, а максимальная — 26.44.

Следите за динамикой Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CMRE-PB сегодня?

Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla (CMRE-PB) сегодня оценивается на уровне 26.44. Инструмент торгуется в пределах -0.64%, вчерашнее закрытие составило 26.61, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CMRE-PB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla?

Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla в настоящее время оценивается в 26.44. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.06% и USD. Отслеживайте движения CMRE-PB на графике в реальном времени.

Как купить акции CMRE-PB?

Вы можете купить акции Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla (CMRE-PB) по текущей цене 26.44. Ордера обычно размещаются около 26.44 или 26.74, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CMRE-PB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CMRE-PB?

Инвестирование в Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla предполагает учет годового диапазона 24.90 - 26.96 и текущей цены 26.44. Многие сравнивают 2.08% и 6.06% перед размещением ордеров на 26.44 или 26.74. Изучайте ежедневные изменения цены CMRE-PB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Costamare Inc.?

Самая высокая цена Costamare Inc. (CMRE-PB) за последний год составила 26.96. Акции заметно колебались в пределах 24.90 - 26.96, сравнение с 26.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Costamare Inc.?

Самая низкая цена Costamare Inc. (CMRE-PB) за год составила 24.90. Сравнение с текущими 26.44 и 24.90 - 26.96 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CMRE-PB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CMRE-PB?

В прошлом Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.61 и 6.06% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
26.44 26.44
Годовой диапазон
24.90 26.96
Предыдущее закрытие
26.61
Open
26.44
Bid
26.44
Ask
26.74
Low
26.44
High
26.44
Объем
1
Дневное изменение
-0.64%
Месячное изменение
2.08%
6-месячное изменение
6.06%
Годовое изменение
6.06%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.