CMRE-PB: Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla
El tipo de cambio de CMRE-PB de hoy ha cambiado un -0.64%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 26.44, mientras que el máximo ha alcanzado 26.44.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CMRE-PB hoy?
Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla (CMRE-PB) se evalúa hoy en 26.44. El instrumento se negocia dentro de -0.64%; el cierre de ayer ha sido 26.61 y el volumen comercial ha alcanzado 1. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CMRE-PB en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla?
Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla se evalúa actualmente en 26.44. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 6.06% y USD. Monitoree los movimientos de CMRE-PB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CMRE-PB?
Puede comprar acciones de Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla (CMRE-PB) al precio actual de 26.44. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 26.44 o 26.74, mientras que 1 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CMRE-PB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CMRE-PB?
Invertir en Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla implica tener en cuenta el rango anual 24.90 - 26.96 y el precio actual 26.44. Muchos comparan 2.08% y 6.06% antes de colocar órdenes en 26.44 o 26.74. Estudie los cambios diarios de precios de CMRE-PB en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Costamare Inc.?
El precio más alto de Costamare Inc. (CMRE-PB) en el último año ha sido 26.96. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 24.90 - 26.96, una comparación con 26.61 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Costamare Inc.?
El precio más bajo de Costamare Inc. (CMRE-PB) para el año ha sido 24.90. La comparación con los actuales 26.44 y 24.90 - 26.96 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CMRE-PB en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CMRE-PB?
En el pasado, Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 26.61 y 6.06% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 26.61
- Open
- 26.44
- Bid
- 26.44
- Ask
- 26.74
- Low
- 26.44
- High
- 26.44
- Volumen
- 1
- Cambio diario
- -0.64%
- Cambio mensual
- 2.08%
- Cambio a 6 meses
- 6.06%
- Cambio anual
- 6.06%
