CMRE-PB: Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla

26.44 USD 0.17 (0.64%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CMRE-PB汇率已更改-0.64%。当日，交易品种以低点26.44和高点26.44进行交易。

关注Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

CMRE-PB股票今天的价格是多少？

Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla股票今天的定价为26.44。它在-0.64%范围内交易，昨天的收盘价为26.61，交易量达到1。CMRE-PB的实时价格图表显示了这些更新。

Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla股票是否支付股息？

Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla目前的价值为26.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.06%和USD。实时查看图表以跟踪CMRE-PB走势。

如何购买CMRE-PB股票？

您可以以26.44的当前价格购买Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla股票。订单通常设置在26.44或26.74附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注CMRE-PB的实时图表更新。

如何投资CMRE-PB股票？

投资Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla需要考虑年度范围24.90 - 26.96和当前价格26.44。许多人在以26.44或26.74下订单之前，会比较2.08%和。实时查看CMRE-PB价格图表，了解每日变化。

Costamare Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Costamare Inc.的最高价格是26.96。在24.90 - 26.96内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla的绩效。

Costamare Inc.股票的最低价格是多少？

Costamare Inc.（CMRE-PB）的最低价格为24.90。将其与当前的26.44和24.90 - 26.96进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CMRE-PB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CMRE-PB股票是什么时候拆分的？

Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.61和6.06%中可见。

日范围
26.44 26.44
年范围
24.90 26.96
前一天收盘价
26.61
开盘价
26.44
卖价
26.44
买价
26.74
最低价
26.44
最高价
26.44
交易量
1
日变化
-0.64%
月变化
2.08%
6个月变化
6.06%
年变化
6.06%
