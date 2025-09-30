- Aperçu
CMRE-PB: Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla
Le taux de change de CMRE-PB a changé de -0.64% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 26.44 et à un maximum de 26.44.
Suivez la dynamique Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CMRE-PB aujourd'hui ?
L'action Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla est cotée à 26.44 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.64%, a clôturé hier à 26.61 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de CMRE-PB présente ces mises à jour.
L'action Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla verse-t-elle des dividendes ?
Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla est actuellement valorisé à 26.44. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 6.06% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CMRE-PB.
Comment acheter des actions CMRE-PB ?
Vous pouvez acheter des actions Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla au cours actuel de 26.44. Les ordres sont généralement placés à proximité de 26.44 ou de 26.74, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CMRE-PB sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CMRE-PB ?
Investir dans Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla implique de prendre en compte la fourchette annuelle 24.90 - 26.96 et le prix actuel 26.44. Beaucoup comparent 2.08% et 6.06% avant de passer des ordres à 26.44 ou 26.74. Consultez le graphique du cours de CMRE-PB en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Costamare Inc. ?
Le cours le plus élevé de Costamare Inc. l'année dernière était 26.96. Au cours de 24.90 - 26.96, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 26.61 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Costamare Inc. ?
Le cours le plus bas de Costamare Inc. (CMRE-PB) sur l'année a été 24.90. Sa comparaison avec 26.44 et 24.90 - 26.96 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CMRE-PB sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CMRE-PB a-t-elle été divisée ?
Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 26.61 et 6.06% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 26.61
- Ouverture
- 26.44
- Bid
- 26.44
- Ask
- 26.74
- Plus Bas
- 26.44
- Plus Haut
- 26.44
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- -0.64%
- Changement Mensuel
- 2.08%
- Changement à 6 Mois
- 6.06%
- Changement Annuel
- 6.06%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4