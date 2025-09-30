QuotazioniSezioni
CMRE-PB
CMRE-PB: Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla

26.44 USD 0.17 (0.64%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CMRE-PB ha avuto una variazione del -0.64% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.44 e ad un massimo di 26.44.

Segui le dinamiche di Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni CMRE-PB oggi?

Oggi le azioni Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla sono prezzate a 26.44. Viene scambiato all'interno di -0.64%, la chiusura di ieri è stata 26.61 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CMRE-PB mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla pagano dividendi?

Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla è attualmente valutato a 26.44. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 6.06% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CMRE-PB.

Come acquistare azioni CMRE-PB?

Puoi acquistare azioni Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla al prezzo attuale di 26.44. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 26.44 o 26.74, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CMRE-PB sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni CMRE-PB?

Investire in Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla implica considerare l'intervallo annuale 24.90 - 26.96 e il prezzo attuale 26.44. Molti confrontano 2.08% e 6.06% prima di effettuare ordini su 26.44 o 26.74. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CMRE-PB con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Costamare Inc.?

Il prezzo massimo di Costamare Inc. nell'ultimo anno è stato 26.96. All'interno di 24.90 - 26.96, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 26.61 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Costamare Inc.?

Il prezzo più basso di Costamare Inc. (CMRE-PB) nel corso dell'anno è stato 24.90. Confrontandolo con gli attuali 26.44 e 24.90 - 26.96 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CMRE-PB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CMRE-PB?

Costamare Inc Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Isla ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 26.61 e 6.06%.

Intervallo Giornaliero
26.44 26.44
Intervallo Annuale
24.90 26.96
Chiusura Precedente
26.61
Apertura
26.44
Bid
26.44
Ask
26.74
Minimo
26.44
Massimo
26.44
Volume
1
Variazione giornaliera
-0.64%
Variazione Mensile
2.08%
Variazione Semestrale
6.06%
Variazione Annuale
6.06%
