CLSKW: CLEANSPARK, INC.

0.5195 USD 0.0645 (14.18%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do CLSKW para hoje mudou para 14.18%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.4500 e o mais alto foi 0.5499.

Veja a dinâmica do par de moedas CLEANSPARK, INC.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de CLSKW hoje?

Hoje CLEANSPARK, INC. (CLSKW) está avaliado em 0.5195. O instrumento é negociado dentro de 14.18%, o fechamento de ontem foi 0.4550, e o volume de negociação atingiu 236. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CLSKW em tempo real.

As ações de CLEANSPARK, INC. pagam dividendos?

Atualmente CLEANSPARK, INC. está avaliado em 0.5195. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 549.38% e USD. Monitore os movimentos de CLSKW no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de CLSKW?

Você pode comprar ações de CLEANSPARK, INC. (CLSKW) pelo preço atual 0.5195. Ordens geralmente são executadas perto de 0.5195 ou 0.5225, enquanto 236 e 9.46% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CLSKW no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de CLSKW?

Investir em CLEANSPARK, INC. envolve considerar a faixa anual 0.0300 - 1.6300 e o preço atual 0.5195. Muitos comparam 85.20% e 173.42% antes de enviar ordens em 0.5195 ou 0.5225. Estude as mudanças diárias de preço de CLSKW no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações CLEANSPARK, INC.?

O maior preço de CLEANSPARK, INC. (CLSKW) no último ano foi 1.6300. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0300 - 1.6300, e a comparação com 0.4550 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de CLEANSPARK, INC. no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações CLEANSPARK, INC.?

O menor preço de CLEANSPARK, INC. (CLSKW) no ano foi 0.0300. A comparação com o preço atual 0.5195 e 0.0300 - 1.6300 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CLSKW em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de CLSKW?

No passado CLEANSPARK, INC. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.4550 e 549.38% após os eventos corporativos.

Faixa diária
0.4500 0.5499
Faixa anual
0.0300 1.6300
Fechamento anterior
0.4550
Open
0.4746
Bid
0.5195
Ask
0.5225
Low
0.4500
High
0.5499
Volume
236
Mudança diária
14.18%
Mudança mensal
85.20%
Mudança de 6 meses
173.42%
Mudança anual
549.38%
