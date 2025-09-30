- Visão do mercado
CLSKW: CLEANSPARK, INC.
A taxa do CLSKW para hoje mudou para 14.18%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.4500 e o mais alto foi 0.5499.
Veja a dinâmica do par de moedas CLEANSPARK, INC.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CLSKW hoje?
Hoje CLEANSPARK, INC. (CLSKW) está avaliado em 0.5195. O instrumento é negociado dentro de 14.18%, o fechamento de ontem foi 0.4550, e o volume de negociação atingiu 236. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CLSKW em tempo real.
As ações de CLEANSPARK, INC. pagam dividendos?
Atualmente CLEANSPARK, INC. está avaliado em 0.5195. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 549.38% e USD. Monitore os movimentos de CLSKW no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CLSKW?
Você pode comprar ações de CLEANSPARK, INC. (CLSKW) pelo preço atual 0.5195. Ordens geralmente são executadas perto de 0.5195 ou 0.5225, enquanto 236 e 9.46% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CLSKW no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CLSKW?
Investir em CLEANSPARK, INC. envolve considerar a faixa anual 0.0300 - 1.6300 e o preço atual 0.5195. Muitos comparam 85.20% e 173.42% antes de enviar ordens em 0.5195 ou 0.5225. Estude as mudanças diárias de preço de CLSKW no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações CLEANSPARK, INC.?
O maior preço de CLEANSPARK, INC. (CLSKW) no último ano foi 1.6300. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0300 - 1.6300, e a comparação com 0.4550 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de CLEANSPARK, INC. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações CLEANSPARK, INC.?
O menor preço de CLEANSPARK, INC. (CLSKW) no ano foi 0.0300. A comparação com o preço atual 0.5195 e 0.0300 - 1.6300 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CLSKW em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CLSKW?
No passado CLEANSPARK, INC. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.4550 e 549.38% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.4550
- Open
- 0.4746
- Bid
- 0.5195
- Ask
- 0.5225
- Low
- 0.4500
- High
- 0.5499
- Volume
- 236
- Mudança diária
- 14.18%
- Mudança mensal
- 85.20%
- Mudança de 6 meses
- 173.42%
- Mudança anual
- 549.38%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4