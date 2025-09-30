- Aperçu
CLSKW: CLEANSPARK, INC.
Le taux de change de CLSKW a changé de 14.18% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.4500 et à un maximum de 0.5499.
Suivez la dynamique CLEANSPARK, INC.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CLSKW aujourd'hui ?
L'action CLEANSPARK, INC. est cotée à 0.5195 aujourd'hui. Elle se négocie dans 14.18%, a clôturé hier à 0.4550 et son volume d'échange a atteint 236. Le graphique en temps réel du cours de CLSKW présente ces mises à jour.
L'action CLEANSPARK, INC. verse-t-elle des dividendes ?
CLEANSPARK, INC. est actuellement valorisé à 0.5195. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 549.38% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CLSKW.
Comment acheter des actions CLSKW ?
Vous pouvez acheter des actions CLEANSPARK, INC. au cours actuel de 0.5195. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.5195 ou de 0.5225, le 236 et le 9.46% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CLSKW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CLSKW ?
Investir dans CLEANSPARK, INC. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.0300 - 1.6300 et le prix actuel 0.5195. Beaucoup comparent 85.20% et 173.42% avant de passer des ordres à 0.5195 ou 0.5225. Consultez le graphique du cours de CLSKW en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action CLEANSPARK, INC. ?
Le cours le plus élevé de CLEANSPARK, INC. l'année dernière était 1.6300. Au cours de 0.0300 - 1.6300, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.4550 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de CLEANSPARK, INC. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action CLEANSPARK, INC. ?
Le cours le plus bas de CLEANSPARK, INC. (CLSKW) sur l'année a été 0.0300. Sa comparaison avec 0.5195 et 0.0300 - 1.6300 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CLSKW sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CLSKW a-t-elle été divisée ?
CLEANSPARK, INC. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.4550 et 549.38% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.4550
- Ouverture
- 0.4746
- Bid
- 0.5195
- Ask
- 0.5225
- Plus Bas
- 0.4500
- Plus Haut
- 0.5499
- Volume
- 236
- Changement quotidien
- 14.18%
- Changement Mensuel
- 85.20%
- Changement à 6 Mois
- 173.42%
- Changement Annuel
- 549.38%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4