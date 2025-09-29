- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
CLSKW: CLEANSPARK, INC.
El tipo de cambio de CLSKW de hoy ha cambiado un 14.18%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.4500, mientras que el máximo ha alcanzado 0.5499.
Siga la dinámica de la pareja de divisas CLEANSPARK, INC.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CLSKW hoy?
CLEANSPARK, INC. (CLSKW) se evalúa hoy en 0.5195. El instrumento se negocia dentro de 14.18%; el cierre de ayer ha sido 0.4550 y el volumen comercial ha alcanzado 236. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CLSKW en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de CLEANSPARK, INC.?
CLEANSPARK, INC. se evalúa actualmente en 0.5195. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 549.38% y USD. Monitoree los movimientos de CLSKW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CLSKW?
Puede comprar acciones de CLEANSPARK, INC. (CLSKW) al precio actual de 0.5195. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 0.5195 o 0.5225, mientras que 236 y 9.46% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CLSKW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CLSKW?
Invertir en CLEANSPARK, INC. implica tener en cuenta el rango anual 0.0300 - 1.6300 y el precio actual 0.5195. Muchos comparan 85.20% y 173.42% antes de colocar órdenes en 0.5195 o 0.5225. Estudie los cambios diarios de precios de CLSKW en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de CLEANSPARK, INC.?
El precio más alto de CLEANSPARK, INC. (CLSKW) en el último año ha sido 1.6300. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.0300 - 1.6300, una comparación con 0.4550 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de CLEANSPARK, INC. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de CLEANSPARK, INC.?
El precio más bajo de CLEANSPARK, INC. (CLSKW) para el año ha sido 0.0300. La comparación con los actuales 0.5195 y 0.0300 - 1.6300 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CLSKW en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CLSKW?
En el pasado, CLEANSPARK, INC. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 0.4550 y 549.38% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 0.4550
- Open
- 0.4746
- Bid
- 0.5195
- Ask
- 0.5225
- Low
- 0.4500
- High
- 0.5499
- Volumen
- 236
- Cambio diario
- 14.18%
- Cambio mensual
- 85.20%
- Cambio a 6 meses
- 173.42%
- Cambio anual
- 549.38%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.