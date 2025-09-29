クォートセクション
通貨 / CLSKW
CLSKW: CLEANSPARK, INC.

0.5195 USD 0.0645 (14.18%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CLSKWの今日の為替レートは、14.18%変化しました。日中、通貨は1あたり0.4500の安値と0.5499の高値で取引されました。

CLEANSPARK, INC.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

CLSKW株の現在の価格は？

CLEANSPARK, INC.の株価は本日0.5195です。14.18%内で取引され、前日の終値は0.4550、取引量は236に達しました。CLSKWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

CLEANSPARK, INC.の株は配当を出しますか？

CLEANSPARK, INC.の現在の価格は0.5195です。配当方針は会社によりますが、投資家は549.38%やUSDにも注目します。CLSKWの動きはライブチャートで確認できます。

CLSKW株を買う方法は？

CLEANSPARK, INC.の株は現在0.5195で購入可能です。注文は通常0.5195または0.5225付近で行われ、236や9.46%が市場の動きを示します。CLSKWの最新情報はライブチャートで確認できます。

CLSKW株に投資する方法は？

CLEANSPARK, INC.への投資では、年間の値幅0.0300 - 1.6300と現在の0.5195を考慮します。注文は多くの場合0.5195や0.5225で行われる前に、85.20%や173.42%と比較されます。CLSKWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

CLEANSPARK, INC.の株の最高値は？

CLEANSPARK, INC.の過去1年の最高値は1.6300でした。0.0300 - 1.6300内で株価は大きく変動し、0.4550と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。CLEANSPARK, INC.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

CLEANSPARK, INC.の株の最低値は？

CLEANSPARK, INC.(CLSKW)の年間最安値は0.0300でした。現在の0.5195や0.0300 - 1.6300と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CLSKWの動きはライブチャートで確認できます。

CLSKWの株式分割はいつ行われましたか？

CLEANSPARK, INC.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.4550、549.38%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
0.4500 0.5499
1年のレンジ
0.0300 1.6300
以前の終値
0.4550
始値
0.4746
買値
0.5195
買値
0.5225
安値
0.4500
高値
0.5499
出来高
236
1日の変化
14.18%
1ヶ月の変化
85.20%
6ヶ月の変化
173.42%
1年の変化
549.38%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待