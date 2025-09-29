- 概要
CLSKW: CLEANSPARK, INC.
CLSKWの今日の為替レートは、14.18%変化しました。日中、通貨は1あたり0.4500の安値と0.5499の高値で取引されました。
CLEANSPARK, INC.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
CLSKW株の現在の価格は？
CLEANSPARK, INC.の株価は本日0.5195です。14.18%内で取引され、前日の終値は0.4550、取引量は236に達しました。CLSKWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
CLEANSPARK, INC.の株は配当を出しますか？
CLEANSPARK, INC.の現在の価格は0.5195です。配当方針は会社によりますが、投資家は549.38%やUSDにも注目します。CLSKWの動きはライブチャートで確認できます。
CLSKW株を買う方法は？
CLEANSPARK, INC.の株は現在0.5195で購入可能です。注文は通常0.5195または0.5225付近で行われ、236や9.46%が市場の動きを示します。CLSKWの最新情報はライブチャートで確認できます。
CLSKW株に投資する方法は？
CLEANSPARK, INC.への投資では、年間の値幅0.0300 - 1.6300と現在の0.5195を考慮します。注文は多くの場合0.5195や0.5225で行われる前に、85.20%や173.42%と比較されます。CLSKWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
CLEANSPARK, INC.の株の最高値は？
CLEANSPARK, INC.の過去1年の最高値は1.6300でした。0.0300 - 1.6300内で株価は大きく変動し、0.4550と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。CLEANSPARK, INC.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
CLEANSPARK, INC.の株の最低値は？
CLEANSPARK, INC.(CLSKW)の年間最安値は0.0300でした。現在の0.5195や0.0300 - 1.6300と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CLSKWの動きはライブチャートで確認できます。
CLSKWの株式分割はいつ行われましたか？
CLEANSPARK, INC.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.4550、549.38%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 0.4550
- 始値
- 0.4746
- 買値
- 0.5195
- 買値
- 0.5225
- 安値
- 0.4500
- 高値
- 0.5499
- 出来高
- 236
- 1日の変化
- 14.18%
- 1ヶ月の変化
- 85.20%
- 6ヶ月の変化
- 173.42%
- 1年の変化
- 549.38%
