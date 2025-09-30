- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CLSKW: CLEANSPARK, INC.
Der Wechselkurs von CLSKW hat sich für heute um 14.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.4500 bis zu einem Hoch von 0.5499 gehandelt.
Verfolgen Sie die CLEANSPARK, INC.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CLSKW heute?
Die Aktie von CLEANSPARK, INC. (CLSKW) notiert heute bei 0.5195. Sie wird innerhalb einer Spanne von 14.18% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.4550 und das Handelsvolumen erreichte 236. Das Live-Chart von CLSKW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CLSKW Dividenden?
CLEANSPARK, INC. wird derzeit mit 0.5195 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 549.38% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CLSKW zu verfolgen.
Wie kaufe ich CLSKW-Aktien?
Sie können Aktien von CLEANSPARK, INC. (CLSKW) zum aktuellen Kurs von 0.5195 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.5195 oder 0.5225 platziert, während 236 und 9.46% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CLSKW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CLSKW-Aktien?
Bei einer Investition in CLEANSPARK, INC. müssen die jährliche Spanne 0.0300 - 1.6300 und der aktuelle Kurs 0.5195 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 85.20% und 173.42%, bevor sie Orders zu 0.5195 oder 0.5225 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CLSKW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von CLEANSPARK, INC.?
Der höchste Kurs von CLEANSPARK, INC. (CLSKW) im vergangenen Jahr lag bei 1.6300. Innerhalb von 0.0300 - 1.6300 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.4550 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von CLEANSPARK, INC. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von CLEANSPARK, INC.?
Der niedrigste Kurs von CLEANSPARK, INC. (CLSKW) im Laufe des Jahres betrug 0.0300. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.5195 und der Spanne 0.0300 - 1.6300 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CLSKW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CLSKW statt?
CLEANSPARK, INC. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.4550 und 549.38% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.4550
- Eröffnung
- 0.4746
- Bid
- 0.5195
- Ask
- 0.5225
- Tief
- 0.4500
- Hoch
- 0.5499
- Volumen
- 236
- Tagesänderung
- 14.18%
- Monatsänderung
- 85.20%
- 6-Monatsänderung
- 173.42%
- Jahresänderung
- 549.38%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4