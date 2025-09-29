报价部分
CLSKW: CLEANSPARK, INC.

0.5195 USD 0.0645 (14.18%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CLSKW汇率已更改14.18%。当日，交易品种以低点0.4500和高点0.5499进行交易。

关注CLEANSPARK, INC.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

CLSKW股票今天的价格是多少？

CLEANSPARK, INC.股票今天的定价为0.5195。它在14.18%范围内交易，昨天的收盘价为0.4550，交易量达到236。CLSKW的实时价格图表显示了这些更新。

CLEANSPARK, INC.股票是否支付股息？

CLEANSPARK, INC.目前的价值为0.5195。股息政策取决于公司，而投资者也会关注549.38%和USD。实时查看图表以跟踪CLSKW走势。

如何购买CLSKW股票？

您可以以0.5195的当前价格购买CLEANSPARK, INC.股票。订单通常设置在0.5195或0.5225附近，而236和9.46%显示市场活动。立即关注CLSKW的实时图表更新。

如何投资CLSKW股票？

投资CLEANSPARK, INC.需要考虑年度范围0.0300 - 1.6300和当前价格0.5195。许多人在以0.5195或0.5225下订单之前，会比较85.20%和。实时查看CLSKW价格图表，了解每日变化。

CLEANSPARK, INC.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，CLEANSPARK, INC.的最高价格是1.6300。在0.0300 - 1.6300内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪CLEANSPARK, INC.的绩效。

CLEANSPARK, INC.股票的最低价格是多少？

CLEANSPARK, INC.（CLSKW）的最低价格为0.0300。将其与当前的0.5195和0.0300 - 1.6300进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CLSKW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CLSKW股票是什么时候拆分的？

CLEANSPARK, INC.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.4550和549.38%中可见。

日范围
0.4500 0.5499
年范围
0.0300 1.6300
前一天收盘价
0.4550
开盘价
0.4746
卖价
0.5195
买价
0.5225
最低价
0.4500
最高价
0.5499
交易量
236
日变化
14.18%
月变化
85.20%
6个月变化
173.42%
年变化
549.38%
