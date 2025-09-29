CLSKW: CLEANSPARK, INC.
今日CLSKW汇率已更改14.18%。当日，交易品种以低点0.4500和高点0.5499进行交易。
关注CLEANSPARK, INC.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
CLSKW股票今天的价格是多少？
CLEANSPARK, INC.股票今天的定价为0.5195。它在14.18%范围内交易，昨天的收盘价为0.4550，交易量达到236。CLSKW的实时价格图表显示了这些更新。
CLEANSPARK, INC.股票是否支付股息？
CLEANSPARK, INC.目前的价值为0.5195。股息政策取决于公司，而投资者也会关注549.38%和USD。实时查看图表以跟踪CLSKW走势。
如何购买CLSKW股票？
您可以以0.5195的当前价格购买CLEANSPARK, INC.股票。订单通常设置在0.5195或0.5225附近，而236和9.46%显示市场活动。立即关注CLSKW的实时图表更新。
如何投资CLSKW股票？
投资CLEANSPARK, INC.需要考虑年度范围0.0300 - 1.6300和当前价格0.5195。许多人在以0.5195或0.5225下订单之前，会比较85.20%和。实时查看CLSKW价格图表，了解每日变化。
CLEANSPARK, INC.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，CLEANSPARK, INC.的最高价格是1.6300。在0.0300 - 1.6300内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪CLEANSPARK, INC.的绩效。
CLEANSPARK, INC.股票的最低价格是多少？
CLEANSPARK, INC.（CLSKW）的最低价格为0.0300。将其与当前的0.5195和0.0300 - 1.6300进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CLSKW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CLSKW股票是什么时候拆分的？
CLEANSPARK, INC.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.4550和549.38%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.4550
- 开盘价
- 0.4746
- 卖价
- 0.5195
- 买价
- 0.5225
- 最低价
- 0.4500
- 最高价
- 0.5499
- 交易量
- 236
- 日变化
- 14.18%
- 月变化
- 85.20%
- 6个月变化
- 173.42%
- 年变化
- 549.38%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值