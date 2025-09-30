QuotazioniSezioni
CLSKW: CLEANSPARK, INC.

0.5195 USD 0.0645 (14.18%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CLSKW ha avuto una variazione del 14.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.4500 e ad un massimo di 0.5499.

Segui le dinamiche di CLEANSPARK, INC.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni CLSKW oggi?

Oggi le azioni CLEANSPARK, INC. sono prezzate a 0.5195. Viene scambiato all'interno di 14.18%, la chiusura di ieri è stata 0.4550 e il volume degli scambi ha raggiunto 236. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CLSKW mostra questi aggiornamenti.

Le azioni CLEANSPARK, INC. pagano dividendi?

CLEANSPARK, INC. è attualmente valutato a 0.5195. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 549.38% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CLSKW.

Come acquistare azioni CLSKW?

Puoi acquistare azioni CLEANSPARK, INC. al prezzo attuale di 0.5195. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.5195 o 0.5225, mentre 236 e 9.46% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CLSKW sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni CLSKW?

Investire in CLEANSPARK, INC. implica considerare l'intervallo annuale 0.0300 - 1.6300 e il prezzo attuale 0.5195. Molti confrontano 85.20% e 173.42% prima di effettuare ordini su 0.5195 o 0.5225. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CLSKW con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni CLEANSPARK, INC.?

Il prezzo massimo di CLEANSPARK, INC. nell'ultimo anno è stato 1.6300. All'interno di 0.0300 - 1.6300, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.4550 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di CLEANSPARK, INC. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni CLEANSPARK, INC.?

Il prezzo più basso di CLEANSPARK, INC. (CLSKW) nel corso dell'anno è stato 0.0300. Confrontandolo con gli attuali 0.5195 e 0.0300 - 1.6300 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CLSKW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CLSKW?

CLEANSPARK, INC. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.4550 e 549.38%.

Intervallo Giornaliero
0.4500 0.5499
Intervallo Annuale
0.0300 1.6300
Chiusura Precedente
0.4550
Apertura
0.4746
Bid
0.5195
Ask
0.5225
Minimo
0.4500
Massimo
0.5499
Volume
236
Variazione giornaliera
14.18%
Variazione Mensile
85.20%
Variazione Semestrale
173.42%
Variazione Annuale
549.38%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4