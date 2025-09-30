- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CLSKW: CLEANSPARK, INC.
Il tasso di cambio CLSKW ha avuto una variazione del 14.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.4500 e ad un massimo di 0.5499.
Segui le dinamiche di CLEANSPARK, INC.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CLSKW oggi?
Oggi le azioni CLEANSPARK, INC. sono prezzate a 0.5195. Viene scambiato all'interno di 14.18%, la chiusura di ieri è stata 0.4550 e il volume degli scambi ha raggiunto 236. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CLSKW mostra questi aggiornamenti.
Le azioni CLEANSPARK, INC. pagano dividendi?
CLEANSPARK, INC. è attualmente valutato a 0.5195. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 549.38% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CLSKW.
Come acquistare azioni CLSKW?
Puoi acquistare azioni CLEANSPARK, INC. al prezzo attuale di 0.5195. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.5195 o 0.5225, mentre 236 e 9.46% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CLSKW sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CLSKW?
Investire in CLEANSPARK, INC. implica considerare l'intervallo annuale 0.0300 - 1.6300 e il prezzo attuale 0.5195. Molti confrontano 85.20% e 173.42% prima di effettuare ordini su 0.5195 o 0.5225. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CLSKW con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni CLEANSPARK, INC.?
Il prezzo massimo di CLEANSPARK, INC. nell'ultimo anno è stato 1.6300. All'interno di 0.0300 - 1.6300, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.4550 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di CLEANSPARK, INC. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni CLEANSPARK, INC.?
Il prezzo più basso di CLEANSPARK, INC. (CLSKW) nel corso dell'anno è stato 0.0300. Confrontandolo con gli attuali 0.5195 e 0.0300 - 1.6300 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CLSKW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CLSKW?
CLEANSPARK, INC. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.4550 e 549.38%.
- Chiusura Precedente
- 0.4550
- Apertura
- 0.4746
- Bid
- 0.5195
- Ask
- 0.5225
- Minimo
- 0.4500
- Massimo
- 0.5499
- Volume
- 236
- Variazione giornaliera
- 14.18%
- Variazione Mensile
- 85.20%
- Variazione Semestrale
- 173.42%
- Variazione Annuale
- 549.38%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4