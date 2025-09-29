КотировкиРазделы
CLSKW: CLEANSPARK, INC.

0.5080 USD 0.0530 (11.65%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CLSKW за сегодня изменился на 11.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.4500, а максимальная — 0.5499.

Следите за динамикой CLEANSPARK, INC.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CLSKW сегодня?

CLEANSPARK, INC. (CLSKW) сегодня оценивается на уровне 0.5080. Инструмент торгуется в пределах 11.65%, вчерашнее закрытие составило 0.4550, а торговый объем достиг 214. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CLSKW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям CLEANSPARK, INC.?

CLEANSPARK, INC. в настоящее время оценивается в 0.5080. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 535.00% и USD. Отслеживайте движения CLSKW на графике в реальном времени.

Как купить акции CLSKW?

Вы можете купить акции CLEANSPARK, INC. (CLSKW) по текущей цене 0.5080. Ордера обычно размещаются около 0.5080 или 0.5110, тогда как 214 и 7.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CLSKW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CLSKW?

Инвестирование в CLEANSPARK, INC. предполагает учет годового диапазона 0.0300 - 1.6300 и текущей цены 0.5080. Многие сравнивают 81.11% и 167.37% перед размещением ордеров на 0.5080 или 0.5110. Изучайте ежедневные изменения цены CLSKW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции CLEANSPARK, INC.?

Самая высокая цена CLEANSPARK, INC. (CLSKW) за последний год составила 1.6300. Акции заметно колебались в пределах 0.0300 - 1.6300, сравнение с 0.4550 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику CLEANSPARK, INC. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции CLEANSPARK, INC.?

Самая низкая цена CLEANSPARK, INC. (CLSKW) за год составила 0.0300. Сравнение с текущими 0.5080 и 0.0300 - 1.6300 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CLSKW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CLSKW?

В прошлом CLEANSPARK, INC. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.4550 и 535.00% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.4500 0.5499
Годовой диапазон
0.0300 1.6300
Предыдущее закрытие
0.4550
Open
0.4746
Bid
0.5080
Ask
0.5110
Low
0.4500
High
0.5499
Объем
214
Дневное изменение
11.65%
Месячное изменение
81.11%
6-месячное изменение
167.37%
Годовое изменение
535.00%
