- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CLSKW: CLEANSPARK, INC.
Курс CLSKW за сегодня изменился на 11.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.4500, а максимальная — 0.5499.
Следите за динамикой CLEANSPARK, INC.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CLSKW сегодня?
CLEANSPARK, INC. (CLSKW) сегодня оценивается на уровне 0.5080. Инструмент торгуется в пределах 11.65%, вчерашнее закрытие составило 0.4550, а торговый объем достиг 214. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CLSKW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям CLEANSPARK, INC.?
CLEANSPARK, INC. в настоящее время оценивается в 0.5080. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 535.00% и USD. Отслеживайте движения CLSKW на графике в реальном времени.
Как купить акции CLSKW?
Вы можете купить акции CLEANSPARK, INC. (CLSKW) по текущей цене 0.5080. Ордера обычно размещаются около 0.5080 или 0.5110, тогда как 214 и 7.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CLSKW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CLSKW?
Инвестирование в CLEANSPARK, INC. предполагает учет годового диапазона 0.0300 - 1.6300 и текущей цены 0.5080. Многие сравнивают 81.11% и 167.37% перед размещением ордеров на 0.5080 или 0.5110. Изучайте ежедневные изменения цены CLSKW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции CLEANSPARK, INC.?
Самая высокая цена CLEANSPARK, INC. (CLSKW) за последний год составила 1.6300. Акции заметно колебались в пределах 0.0300 - 1.6300, сравнение с 0.4550 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику CLEANSPARK, INC. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции CLEANSPARK, INC.?
Самая низкая цена CLEANSPARK, INC. (CLSKW) за год составила 0.0300. Сравнение с текущими 0.5080 и 0.0300 - 1.6300 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CLSKW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CLSKW?
В прошлом CLEANSPARK, INC. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.4550 и 535.00% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.4550
- Open
- 0.4746
- Bid
- 0.5080
- Ask
- 0.5110
- Low
- 0.4500
- High
- 0.5499
- Объем
- 214
- Дневное изменение
- 11.65%
- Месячное изменение
- 81.11%
- 6-месячное изменение
- 167.37%
- Годовое изменение
- 535.00%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%