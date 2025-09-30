CotaçõesSeções
Moedas / CIM-PC
CIM-PC: Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating

23.03 USD 0.14 (0.61%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do CIM-PC para hoje mudou para 0.61%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.98 e o mais alto foi 23.09.

Veja a dinâmica do par de moedas Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de CIM-PC hoje?

Hoje Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating (CIM-PC) está avaliado em 23.03. O instrumento é negociado dentro de 0.61%, o fechamento de ontem foi 22.89, e o volume de negociação atingiu 50. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CIM-PC em tempo real.

As ações de Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating pagam dividendos?

Atualmente Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating está avaliado em 23.03. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.57% e USD. Monitore os movimentos de CIM-PC no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de CIM-PC?

Você pode comprar ações de Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating (CIM-PC) pelo preço atual 23.03. Ordens geralmente são executadas perto de 23.03 ou 23.33, enquanto 50 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CIM-PC no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de CIM-PC?

Investir em Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating envolve considerar a faixa anual 22.26 - 23.45 e o preço atual 23.03. Muitos comparam 0.57% e 0.57% antes de enviar ordens em 23.03 ou 23.33. Estude as mudanças diárias de preço de CIM-PC no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações CHIMERA INVESTMENT CORP?

O maior preço de CHIMERA INVESTMENT CORP (CIM-PC) no último ano foi 23.45. As ações oscilaram bastante dentro de 22.26 - 23.45, e a comparação com 22.89 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações CHIMERA INVESTMENT CORP?

O menor preço de CHIMERA INVESTMENT CORP (CIM-PC) no ano foi 22.26. A comparação com o preço atual 23.03 e 22.26 - 23.45 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CIM-PC em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de CIM-PC?

No passado Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 22.89 e 0.57% após os eventos corporativos.

Faixa diária
22.98 23.09
Faixa anual
22.26 23.45
Fechamento anterior
22.89
Open
23.03
Bid
23.03
Ask
23.33
Low
22.98
High
23.09
Volume
50
Mudança diária
0.61%
Mudança mensal
0.57%
Mudança de 6 meses
0.57%
Mudança anual
0.57%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4