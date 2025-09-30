- Visão do mercado
CIM-PC: Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating
A taxa do CIM-PC para hoje mudou para 0.61%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.98 e o mais alto foi 23.09.
Veja a dinâmica do par de moedas Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CIM-PC hoje?
Hoje Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating (CIM-PC) está avaliado em 23.03. O instrumento é negociado dentro de 0.61%, o fechamento de ontem foi 22.89, e o volume de negociação atingiu 50. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CIM-PC em tempo real.
As ações de Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating pagam dividendos?
Atualmente Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating está avaliado em 23.03. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.57% e USD. Monitore os movimentos de CIM-PC no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CIM-PC?
Você pode comprar ações de Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating (CIM-PC) pelo preço atual 23.03. Ordens geralmente são executadas perto de 23.03 ou 23.33, enquanto 50 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CIM-PC no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CIM-PC?
Investir em Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating envolve considerar a faixa anual 22.26 - 23.45 e o preço atual 23.03. Muitos comparam 0.57% e 0.57% antes de enviar ordens em 23.03 ou 23.33. Estude as mudanças diárias de preço de CIM-PC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações CHIMERA INVESTMENT CORP?
O maior preço de CHIMERA INVESTMENT CORP (CIM-PC) no último ano foi 23.45. As ações oscilaram bastante dentro de 22.26 - 23.45, e a comparação com 22.89 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações CHIMERA INVESTMENT CORP?
O menor preço de CHIMERA INVESTMENT CORP (CIM-PC) no ano foi 22.26. A comparação com o preço atual 23.03 e 22.26 - 23.45 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CIM-PC em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CIM-PC?
No passado Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 22.89 e 0.57% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 22.89
- Open
- 23.03
- Bid
- 23.03
- Ask
- 23.33
- Low
- 22.98
- High
- 23.09
- Volume
- 50
- Mudança diária
- 0.61%
- Mudança mensal
- 0.57%
- Mudança de 6 meses
- 0.57%
- Mudança anual
- 0.57%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4