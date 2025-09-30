CotationsSections
Devises / CIM-PC
CIM-PC: Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating

23.03 USD 0.14 (0.61%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CIM-PC a changé de 0.61% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 22.98 et à un maximum de 23.09.

Suivez la dynamique Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Quel est le prix de l'action CIM-PC aujourd'hui ?

L'action Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating est cotée à 23.03 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.61%, a clôturé hier à 22.89 et son volume d'échange a atteint 50. Le graphique en temps réel du cours de CIM-PC présente ces mises à jour.

L'action Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating verse-t-elle des dividendes ?

Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating est actuellement valorisé à 23.03. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 0.57% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CIM-PC.

Comment acheter des actions CIM-PC ?

Vous pouvez acheter des actions Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating au cours actuel de 23.03. Les ordres sont généralement placés à proximité de 23.03 ou de 23.33, le 50 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CIM-PC sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action CIM-PC ?

Investir dans Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating implique de prendre en compte la fourchette annuelle 22.26 - 23.45 et le prix actuel 23.03. Beaucoup comparent 0.57% et 0.57% avant de passer des ordres à 23.03 ou 23.33. Consultez le graphique du cours de CIM-PC en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action CHIMERA INVESTMENT CORP ?

Le cours le plus élevé de CHIMERA INVESTMENT CORP l'année dernière était 23.45. Au cours de 22.26 - 23.45, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 22.89 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action CHIMERA INVESTMENT CORP ?

Le cours le plus bas de CHIMERA INVESTMENT CORP (CIM-PC) sur l'année a été 22.26. Sa comparaison avec 23.03 et 22.26 - 23.45 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CIM-PC sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action CIM-PC a-t-elle été divisée ?

Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 22.89 et 0.57% après les opérations sur titres.

Range quotidien
22.98 23.09
Range Annuel
22.26 23.45
Clôture Précédente
22.89
Ouverture
23.03
Bid
23.03
Ask
23.33
Plus Bas
22.98
Plus Haut
23.09
Volume
50
Changement quotidien
0.61%
Changement Mensuel
0.57%
Changement à 6 Mois
0.57%
Changement Annuel
0.57%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
Fcst
100.7
Prev
97.4