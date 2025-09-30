- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CIM-PC: Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating
Le taux de change de CIM-PC a changé de 0.61% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 22.98 et à un maximum de 23.09.
Suivez la dynamique Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CIM-PC aujourd'hui ?
L'action Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating est cotée à 23.03 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.61%, a clôturé hier à 22.89 et son volume d'échange a atteint 50. Le graphique en temps réel du cours de CIM-PC présente ces mises à jour.
L'action Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating verse-t-elle des dividendes ?
Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating est actuellement valorisé à 23.03. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 0.57% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CIM-PC.
Comment acheter des actions CIM-PC ?
Vous pouvez acheter des actions Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating au cours actuel de 23.03. Les ordres sont généralement placés à proximité de 23.03 ou de 23.33, le 50 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CIM-PC sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CIM-PC ?
Investir dans Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating implique de prendre en compte la fourchette annuelle 22.26 - 23.45 et le prix actuel 23.03. Beaucoup comparent 0.57% et 0.57% avant de passer des ordres à 23.03 ou 23.33. Consultez le graphique du cours de CIM-PC en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action CHIMERA INVESTMENT CORP ?
Le cours le plus élevé de CHIMERA INVESTMENT CORP l'année dernière était 23.45. Au cours de 22.26 - 23.45, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 22.89 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action CHIMERA INVESTMENT CORP ?
Le cours le plus bas de CHIMERA INVESTMENT CORP (CIM-PC) sur l'année a été 22.26. Sa comparaison avec 23.03 et 22.26 - 23.45 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CIM-PC sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CIM-PC a-t-elle été divisée ?
Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 22.89 et 0.57% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 22.89
- Ouverture
- 23.03
- Bid
- 23.03
- Ask
- 23.33
- Plus Bas
- 22.98
- Plus Haut
- 23.09
- Volume
- 50
- Changement quotidien
- 0.61%
- Changement Mensuel
- 0.57%
- Changement à 6 Mois
- 0.57%
- Changement Annuel
- 0.57%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4