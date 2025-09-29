报价部分
货币 / CIM-PC
CIM-PC: Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating

23.03 USD 0.14 (0.61%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CIM-PC汇率已更改0.61%。当日，交易品种以低点22.98和高点23.09进行交易。

关注Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

CIM-PC股票今天的价格是多少？

Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating股票今天的定价为23.03。它在0.61%范围内交易，昨天的收盘价为22.89，交易量达到50。CIM-PC的实时价格图表显示了这些更新。

Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating股票是否支付股息？

Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating目前的价值为23.03。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.57%和USD。实时查看图表以跟踪CIM-PC走势。

如何购买CIM-PC股票？

您可以以23.03的当前价格购买Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating股票。订单通常设置在23.03或23.33附近，而50和0.00%显示市场活动。立即关注CIM-PC的实时图表更新。

如何投资CIM-PC股票？

投资Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating需要考虑年度范围22.26 - 23.45和当前价格23.03。许多人在以23.03或23.33下订单之前，会比较0.57%和。实时查看CIM-PC价格图表，了解每日变化。

CHIMERA INVESTMENT CORP股票的最高价格是多少？

在过去一年中，CHIMERA INVESTMENT CORP的最高价格是23.45。在22.26 - 23.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating的绩效。

CHIMERA INVESTMENT CORP股票的最低价格是多少？

CHIMERA INVESTMENT CORP（CIM-PC）的最低价格为22.26。将其与当前的23.03和22.26 - 23.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CIM-PC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CIM-PC股票是什么时候拆分的？

Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.89和0.57%中可见。

日范围
22.98 23.09
年范围
22.26 23.45
前一天收盘价
22.89
开盘价
23.03
卖价
23.03
买价
23.33
最低价
22.98
最高价
23.09
交易量
50
日变化
0.61%
月变化
0.57%
6个月变化
0.57%
年变化
0.57%
