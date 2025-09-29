クォートセクション
通貨 / CIM-PC
CIM-PC: Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating

23.03 USD 0.14 (0.61%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CIM-PCの今日の為替レートは、0.61%変化しました。日中、通貨は1あたり22.98の安値と23.09の高値で取引されました。

Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floatingダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

CIM-PC株の現在の価格は？

Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floatingの株価は本日23.03です。0.61%内で取引され、前日の終値は22.89、取引量は50に達しました。CIM-PCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floatingの株は配当を出しますか？

Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floatingの現在の価格は23.03です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.57%やUSDにも注目します。CIM-PCの動きはライブチャートで確認できます。

CIM-PC株を買う方法は？

Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floatingの株は現在23.03で購入可能です。注文は通常23.03または23.33付近で行われ、50や0.00%が市場の動きを示します。CIM-PCの最新情報はライブチャートで確認できます。

CIM-PC株に投資する方法は？

Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floatingへの投資では、年間の値幅22.26 - 23.45と現在の23.03を考慮します。注文は多くの場合23.03や23.33で行われる前に、0.57%や0.57%と比較されます。CIM-PCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

CHIMERA INVESTMENT CORPの株の最高値は？

CHIMERA INVESTMENT CORPの過去1年の最高値は23.45でした。22.26 - 23.45内で株価は大きく変動し、22.89と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floatingのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

CHIMERA INVESTMENT CORPの株の最低値は？

CHIMERA INVESTMENT CORP(CIM-PC)の年間最安値は22.26でした。現在の23.03や22.26 - 23.45と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CIM-PCの動きはライブチャートで確認できます。

CIM-PCの株式分割はいつ行われましたか？

Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floatingは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、22.89、0.57%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
22.98 23.09
1年のレンジ
22.26 23.45
以前の終値
22.89
始値
23.03
買値
23.03
買値
23.33
安値
22.98
高値
23.09
出来高
50
1日の変化
0.61%
1ヶ月の変化
0.57%
6ヶ月の変化
0.57%
1年の変化
0.57%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待