CIM-PC: Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating
El tipo de cambio de CIM-PC de hoy ha cambiado un 0.61%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 22.98, mientras que el máximo ha alcanzado 23.09.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CIM-PC hoy?
Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating (CIM-PC) se evalúa hoy en 23.03. El instrumento se negocia dentro de 0.61%; el cierre de ayer ha sido 22.89 y el volumen comercial ha alcanzado 50. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CIM-PC en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating?
Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating se evalúa actualmente en 23.03. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 0.57% y USD. Monitoree los movimientos de CIM-PC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CIM-PC?
Puede comprar acciones de Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating (CIM-PC) al precio actual de 23.03. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 23.03 o 23.33, mientras que 50 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CIM-PC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CIM-PC?
Invertir en Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating implica tener en cuenta el rango anual 22.26 - 23.45 y el precio actual 23.03. Muchos comparan 0.57% y 0.57% antes de colocar órdenes en 23.03 o 23.33. Estudie los cambios diarios de precios de CIM-PC en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de CHIMERA INVESTMENT CORP?
El precio más alto de CHIMERA INVESTMENT CORP (CIM-PC) en el último año ha sido 23.45. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 22.26 - 23.45, una comparación con 22.89 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de CHIMERA INVESTMENT CORP?
El precio más bajo de CHIMERA INVESTMENT CORP (CIM-PC) para el año ha sido 22.26. La comparación con los actuales 23.03 y 22.26 - 23.45 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CIM-PC en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CIM-PC?
En el pasado, Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 22.89 y 0.57% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 22.89
- Open
- 23.03
- Bid
- 23.03
- Ask
- 23.33
- Low
- 22.98
- High
- 23.09
- Volumen
- 50
- Cambio diario
- 0.61%
- Cambio mensual
- 0.57%
- Cambio a 6 meses
- 0.57%
- Cambio anual
- 0.57%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.