CIM-PC: Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating

23.03 USD 0.14 (0.61%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de CIM-PC de hoy ha cambiado un 0.61%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 22.98, mientras que el máximo ha alcanzado 23.09.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de CIM-PC hoy?

Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating (CIM-PC) se evalúa hoy en 23.03. El instrumento se negocia dentro de 0.61%; el cierre de ayer ha sido 22.89 y el volumen comercial ha alcanzado 50. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CIM-PC en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating?

Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating se evalúa actualmente en 23.03. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 0.57% y USD. Monitoree los movimientos de CIM-PC en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de CIM-PC?

Puede comprar acciones de Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating (CIM-PC) al precio actual de 23.03. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 23.03 o 23.33, mientras que 50 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CIM-PC en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de CIM-PC?

Invertir en Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating implica tener en cuenta el rango anual 22.26 - 23.45 y el precio actual 23.03. Muchos comparan 0.57% y 0.57% antes de colocar órdenes en 23.03 o 23.33. Estudie los cambios diarios de precios de CIM-PC en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de CHIMERA INVESTMENT CORP?

El precio más alto de CHIMERA INVESTMENT CORP (CIM-PC) en el último año ha sido 23.45. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 22.26 - 23.45, una comparación con 22.89 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de CHIMERA INVESTMENT CORP?

El precio más bajo de CHIMERA INVESTMENT CORP (CIM-PC) para el año ha sido 22.26. La comparación con los actuales 23.03 y 22.26 - 23.45 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CIM-PC en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CIM-PC?

En el pasado, Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 22.89 y 0.57% después de las acciones corporativas.

Rango diario
22.98 23.09
Rango anual
22.26 23.45
Cierres anteriores
22.89
Open
23.03
Bid
23.03
Ask
23.33
Low
22.98
High
23.09
Volumen
50
Cambio diario
0.61%
Cambio mensual
0.57%
Cambio a 6 meses
0.57%
Cambio anual
0.57%
29 septiembre, lunes
11:30
USD
Fed Governor Waller Speech
Act.
Pronós.
Prev.
14:00
USD
Ventas de Viviendas Pendientes m/m
Act.
4.0%
Pronós.
2.0%
Prev.
-0.3%
17:30
USD
Discurso del Miembro del FOMC, John Williams
Act.
Pronós.
Prev.