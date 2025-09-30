QuotazioniSezioni
CIM-PC: Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating

23.03 USD 0.14 (0.61%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CIM-PC ha avuto una variazione del 0.61% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.98 e ad un massimo di 23.09.

Segui le dinamiche di Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni CIM-PC oggi?

Oggi le azioni Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating sono prezzate a 23.03. Viene scambiato all'interno di 0.61%, la chiusura di ieri è stata 22.89 e il volume degli scambi ha raggiunto 50. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CIM-PC mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating pagano dividendi?

Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating è attualmente valutato a 23.03. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.57% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CIM-PC.

Come acquistare azioni CIM-PC?

Puoi acquistare azioni Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating al prezzo attuale di 23.03. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 23.03 o 23.33, mentre 50 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CIM-PC sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni CIM-PC?

Investire in Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating implica considerare l'intervallo annuale 22.26 - 23.45 e il prezzo attuale 23.03. Molti confrontano 0.57% e 0.57% prima di effettuare ordini su 23.03 o 23.33. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CIM-PC con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni CHIMERA INVESTMENT CORP?

Il prezzo massimo di CHIMERA INVESTMENT CORP nell'ultimo anno è stato 23.45. All'interno di 22.26 - 23.45, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 22.89 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni CHIMERA INVESTMENT CORP?

Il prezzo più basso di CHIMERA INVESTMENT CORP (CIM-PC) nel corso dell'anno è stato 22.26. Confrontandolo con gli attuali 23.03 e 22.26 - 23.45 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CIM-PC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CIM-PC?

Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 22.89 e 0.57%.

Intervallo Giornaliero
22.98 23.09
Intervallo Annuale
22.26 23.45
Chiusura Precedente
22.89
Apertura
23.03
Bid
23.03
Ask
23.33
Minimo
22.98
Massimo
23.09
Volume
50
Variazione giornaliera
0.61%
Variazione Mensile
0.57%
Variazione Semestrale
0.57%
Variazione Annuale
0.57%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4