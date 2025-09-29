КотировкиРазделы
CIM-PC: Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating

22.99 USD 0.10 (0.44%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CIM-PC за сегодня изменился на 0.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.98, а максимальная — 23.09.

Следите за динамикой Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CIM-PC сегодня?

Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating (CIM-PC) сегодня оценивается на уровне 22.99. Инструмент торгуется в пределах 0.44%, вчерашнее закрытие составило 22.89, а торговый объем достиг 41. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CIM-PC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating?

Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating в настоящее время оценивается в 22.99. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.39% и USD. Отслеживайте движения CIM-PC на графике в реальном времени.

Как купить акции CIM-PC?

Вы можете купить акции Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating (CIM-PC) по текущей цене 22.99. Ордера обычно размещаются около 22.99 или 23.29, тогда как 41 и -0.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CIM-PC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CIM-PC?

Инвестирование в Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating предполагает учет годового диапазона 22.26 - 23.45 и текущей цены 22.99. Многие сравнивают 0.39% и 0.39% перед размещением ордеров на 22.99 или 23.29. Изучайте ежедневные изменения цены CIM-PC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции CHIMERA INVESTMENT CORP?

Самая высокая цена CHIMERA INVESTMENT CORP (CIM-PC) за последний год составила 23.45. Акции заметно колебались в пределах 22.26 - 23.45, сравнение с 22.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции CHIMERA INVESTMENT CORP?

Самая низкая цена CHIMERA INVESTMENT CORP (CIM-PC) за год составила 22.26. Сравнение с текущими 22.99 и 22.26 - 23.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CIM-PC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CIM-PC?

В прошлом Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.89 и 0.39% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.98 23.09
Годовой диапазон
22.26 23.45
Предыдущее закрытие
22.89
Open
23.03
Bid
22.99
Ask
23.29
Low
22.98
High
23.09
Объем
41
Дневное изменение
0.44%
Месячное изменение
0.39%
6-месячное изменение
0.39%
Годовое изменение
0.39%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.