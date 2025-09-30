- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CIM-PC: Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating
Der Wechselkurs von CIM-PC hat sich für heute um 0.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.98 bis zu einem Hoch von 23.09 gehandelt.
Verfolgen Sie die Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CIM-PC heute?
Die Aktie von Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating (CIM-PC) notiert heute bei 23.03. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.61% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 22.89 und das Handelsvolumen erreichte 50. Das Live-Chart von CIM-PC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CIM-PC Dividenden?
Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating wird derzeit mit 23.03 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.57% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CIM-PC zu verfolgen.
Wie kaufe ich CIM-PC-Aktien?
Sie können Aktien von Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating (CIM-PC) zum aktuellen Kurs von 23.03 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 23.03 oder 23.33 platziert, während 50 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CIM-PC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CIM-PC-Aktien?
Bei einer Investition in Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating müssen die jährliche Spanne 22.26 - 23.45 und der aktuelle Kurs 23.03 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.57% und 0.57%, bevor sie Orders zu 23.03 oder 23.33 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CIM-PC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von CHIMERA INVESTMENT CORP?
Der höchste Kurs von CHIMERA INVESTMENT CORP (CIM-PC) im vergangenen Jahr lag bei 23.45. Innerhalb von 22.26 - 23.45 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 22.89 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von CHIMERA INVESTMENT CORP?
Der niedrigste Kurs von CHIMERA INVESTMENT CORP (CIM-PC) im Laufe des Jahres betrug 22.26. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 23.03 und der Spanne 22.26 - 23.45 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CIM-PC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CIM-PC statt?
Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 22.89 und 0.57% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.89
- Eröffnung
- 23.03
- Bid
- 23.03
- Ask
- 23.33
- Tief
- 22.98
- Hoch
- 23.09
- Volumen
- 50
- Tagesänderung
- 0.61%
- Monatsänderung
- 0.57%
- 6-Monatsänderung
- 0.57%
- Jahresänderung
- 0.57%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4