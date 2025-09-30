KurseKategorien
Währungen / CIM-PC
Zurück zum Aktien

CIM-PC: Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating

23.03 USD 0.14 (0.61%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CIM-PC hat sich für heute um 0.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.98 bis zu einem Hoch von 23.09 gehandelt.

Verfolgen Sie die Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von CIM-PC heute?

Die Aktie von Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating (CIM-PC) notiert heute bei 23.03. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.61% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 22.89 und das Handelsvolumen erreichte 50. Das Live-Chart von CIM-PC zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie CIM-PC Dividenden?

Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating wird derzeit mit 23.03 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.57% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CIM-PC zu verfolgen.

Wie kaufe ich CIM-PC-Aktien?

Sie können Aktien von Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating (CIM-PC) zum aktuellen Kurs von 23.03 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 23.03 oder 23.33 platziert, während 50 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CIM-PC auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in CIM-PC-Aktien?

Bei einer Investition in Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating müssen die jährliche Spanne 22.26 - 23.45 und der aktuelle Kurs 23.03 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.57% und 0.57%, bevor sie Orders zu 23.03 oder 23.33 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CIM-PC.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von CHIMERA INVESTMENT CORP?

Der höchste Kurs von CHIMERA INVESTMENT CORP (CIM-PC) im vergangenen Jahr lag bei 23.45. Innerhalb von 22.26 - 23.45 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 22.89 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von CHIMERA INVESTMENT CORP?

Der niedrigste Kurs von CHIMERA INVESTMENT CORP (CIM-PC) im Laufe des Jahres betrug 22.26. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 23.03 und der Spanne 22.26 - 23.45 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CIM-PC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von CIM-PC statt?

Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 22.89 und 0.57% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
22.98 23.09
Jahresspanne
22.26 23.45
Vorheriger Schlusskurs
22.89
Eröffnung
23.03
Bid
23.03
Ask
23.33
Tief
22.98
Hoch
23.09
Volumen
50
Tagesänderung
0.61%
Monatsänderung
0.57%
6-Monatsänderung
0.57%
Jahresänderung
0.57%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4