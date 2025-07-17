CotaçõesSeções
Moedas / CIBR
Voltar para Ações

CIBR: First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

75.77 USD 0.34 (0.45%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do CIBR para hoje mudou para -0.45%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 75.40 e o mais alto foi 76.24.

Veja a dinâmica do par de moedas First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CIBR Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de CIBR hoje?

Hoje First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) está avaliado em 75.77. O instrumento é negociado dentro de -0.45%, o fechamento de ontem foi 76.11, e o volume de negociação atingiu 886. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CIBR em tempo real.

As ações de First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF pagam dividendos?

Atualmente First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF está avaliado em 75.77. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 27.93% e USD. Monitore os movimentos de CIBR no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de CIBR?

Você pode comprar ações de First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) pelo preço atual 75.77. Ordens geralmente são executadas perto de 75.77 ou 76.07, enquanto 886 e -0.51% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CIBR no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de CIBR?

Investir em First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF envolve considerar a faixa anual 55.02 - 77.14 e o preço atual 75.77. Muitos comparam 5.09% e 20.54% antes de enviar ordens em 75.77 ou 76.07. Estude as mudanças diárias de preço de CIBR no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF?

O maior preço de First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) no último ano foi 77.14. As ações oscilaram bastante dentro de 55.02 - 77.14, e a comparação com 76.11 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF?

O menor preço de First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) no ano foi 55.02. A comparação com o preço atual 75.77 e 55.02 - 77.14 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CIBR em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de CIBR?

No passado First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 76.11 e 27.93% após os eventos corporativos.

Faixa diária
75.40 76.24
Faixa anual
55.02 77.14
Fechamento anterior
76.11
Open
76.16
Bid
75.77
Ask
76.07
Low
75.40
High
76.24
Volume
886
Mudança diária
-0.45%
Mudança mensal
5.09%
Mudança de 6 meses
20.54%
Mudança anual
27.93%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
1.8%
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
-0.3%
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
94.2
Projeç.
100.7
Prév.
97.8