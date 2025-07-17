- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CIBR: First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
A taxa do CIBR para hoje mudou para -0.45%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 75.40 e o mais alto foi 76.24.
Veja a dinâmica do par de moedas First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CIBR Notícias
- Equity Sector Rotation Chartbook, September 2025 - Running Hot And Narrow
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- Inflection Points: No Reservations, Just Valuations
- AI At The Frontier: A Stock Picker's Take On AI Investing
- Why Zscaler Stock (ZS) Bulls Aren’t Waiting for Lower Multiples - TipRanks.com
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Active Managers Aren’t Chasing The Tech Rally
- HACK: A Deficient Selection Methodology (NYSEARCA:HACK)
- What September Slump? 5 ETFs to Play Now
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- Inside CIBR: What The First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF Offers Investors (NASDAQ:CIBR)
- The Strategy Shift In The Markets As Tech Stock Rally Takes A Pause
- ETFs in Focus as Cisco Beats on Q4 Earnings, Offers Weak Outlook
- July Market Recap: Positioning For AI Demand And Policy Uncertainty
- Inflection Points: Tales Of The Automation Age
- CIBR ETF: Growth Prospects, Sector Tailwinds Make It A Long-term Bet (NASDAQ:CIBR)
- Is It Too Late To Buy Technology?
- Stay Long Tech And Growth
- 3 Things – Macro Thoughts
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
- Tech Spending Intent Momentum Slows Amid Policy Volatility – Tech Demand Indicator Q2 2025
- Cybersecurity ETFs to Tap as Cyber Threats Grip Tech Community
- Tech Sector Overbought For 46 Trading Days And Counting
- Tech Stocks Are Racing Back — Just Not In The Way You Expected
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CIBR hoje?
Hoje First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) está avaliado em 75.77. O instrumento é negociado dentro de -0.45%, o fechamento de ontem foi 76.11, e o volume de negociação atingiu 886. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CIBR em tempo real.
As ações de First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF pagam dividendos?
Atualmente First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF está avaliado em 75.77. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 27.93% e USD. Monitore os movimentos de CIBR no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CIBR?
Você pode comprar ações de First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) pelo preço atual 75.77. Ordens geralmente são executadas perto de 75.77 ou 76.07, enquanto 886 e -0.51% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CIBR no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CIBR?
Investir em First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF envolve considerar a faixa anual 55.02 - 77.14 e o preço atual 75.77. Muitos comparam 5.09% e 20.54% antes de enviar ordens em 75.77 ou 76.07. Estude as mudanças diárias de preço de CIBR no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF?
O maior preço de First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) no último ano foi 77.14. As ações oscilaram bastante dentro de 55.02 - 77.14, e a comparação com 76.11 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF?
O menor preço de First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) no ano foi 55.02. A comparação com o preço atual 75.77 e 55.02 - 77.14 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CIBR em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CIBR?
No passado First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 76.11 e 27.93% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 76.11
- Open
- 76.16
- Bid
- 75.77
- Ask
- 76.07
- Low
- 75.40
- High
- 76.24
- Volume
- 886
- Mudança diária
- -0.45%
- Mudança mensal
- 5.09%
- Mudança de 6 meses
- 20.54%
- Mudança anual
- 27.93%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8