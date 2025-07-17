- Übersicht
CIBR: First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
Der Wechselkurs von CIBR hat sich für heute um -0.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 75.40 bis zu einem Hoch von 76.24 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CIBR News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CIBR heute?
Die Aktie von First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) notiert heute bei 75.77. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.45% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 76.11 und das Handelsvolumen erreichte 886. Das Live-Chart von CIBR zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CIBR Dividenden?
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF wird derzeit mit 75.77 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 27.93% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CIBR zu verfolgen.
Wie kaufe ich CIBR-Aktien?
Sie können Aktien von First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) zum aktuellen Kurs von 75.77 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 75.77 oder 76.07 platziert, während 886 und -0.51% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CIBR auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CIBR-Aktien?
Bei einer Investition in First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF müssen die jährliche Spanne 55.02 - 77.14 und der aktuelle Kurs 75.77 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 5.09% und 20.54%, bevor sie Orders zu 75.77 oder 76.07 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CIBR.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF?
Der höchste Kurs von First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) im vergangenen Jahr lag bei 77.14. Innerhalb von 55.02 - 77.14 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 76.11 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF?
Der niedrigste Kurs von First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) im Laufe des Jahres betrug 55.02. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 75.77 und der Spanne 55.02 - 77.14 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CIBR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CIBR statt?
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 76.11 und 27.93% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 76.11
- Eröffnung
- 76.16
- Bid
- 75.77
- Ask
- 76.07
- Tief
- 75.40
- Hoch
- 76.24
- Volumen
- 886
- Tagesänderung
- -0.45%
- Monatsänderung
- 5.09%
- 6-Monatsänderung
- 20.54%
- Jahresänderung
- 27.93%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8