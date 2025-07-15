- Panoramica
CIBR: First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
Il tasso di cambio CIBR ha avuto una variazione del -0.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 75.65 e ad un massimo di 76.24.
Segui le dinamiche di First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
CIBR News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CIBR oggi?
Oggi le azioni First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF sono prezzate a 75.86. Viene scambiato all'interno di -0.33%, la chiusura di ieri è stata 76.11 e il volume degli scambi ha raggiunto 267. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CIBR mostra questi aggiornamenti.
Le azioni First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF pagano dividendi?
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF è attualmente valutato a 75.86. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 28.08% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CIBR.
Come acquistare azioni CIBR?
Puoi acquistare azioni First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF al prezzo attuale di 75.86. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 75.86 o 76.16, mentre 267 e -0.39% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CIBR sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CIBR?
Investire in First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF implica considerare l'intervallo annuale 55.02 - 77.14 e il prezzo attuale 75.86. Molti confrontano 5.21% e 20.68% prima di effettuare ordini su 75.86 o 76.16. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CIBR con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF?
Il prezzo massimo di First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF nell'ultimo anno è stato 77.14. All'interno di 55.02 - 77.14, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 76.11 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF?
Il prezzo più basso di First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) nel corso dell'anno è stato 55.02. Confrontandolo con gli attuali 75.86 e 55.02 - 77.14 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CIBR muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CIBR?
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 76.11 e 28.08%.
- Chiusura Precedente
- 76.11
- Apertura
- 76.16
- Bid
- 75.86
- Ask
- 76.16
- Minimo
- 75.65
- Massimo
- 76.24
- Volume
- 267
- Variazione giornaliera
- -0.33%
- Variazione Mensile
- 5.21%
- Variazione Semestrale
- 20.68%
- Variazione Annuale
- 28.08%
