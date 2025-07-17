クォートセクション
CIBR: First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

75.61 USD 0.50 (0.66%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CIBRの今日の為替レートは、-0.66%変化しました。日中、通貨は1あたり75.61の安値と76.24の高値で取引されました。

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

CIBR株の現在の価格は？

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETFの株価は本日75.61です。-0.66%内で取引され、前日の終値は76.11、取引量は559に達しました。CIBRのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETFの株は配当を出しますか？

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETFの現在の価格は75.61です。配当方針は会社によりますが、投資家は27.65%やUSDにも注目します。CIBRの動きはライブチャートで確認できます。

CIBR株を買う方法は？

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETFの株は現在75.61で購入可能です。注文は通常75.61または75.91付近で行われ、559や-0.72%が市場の動きを示します。CIBRの最新情報はライブチャートで確認できます。

CIBR株に投資する方法は？

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETFへの投資では、年間の値幅55.02 - 77.14と現在の75.61を考慮します。注文は多くの場合75.61や75.91で行われる前に、4.87%や20.28%と比較されます。CIBRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETFの株の最高値は？

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETFの過去1年の最高値は77.14でした。55.02 - 77.14内で株価は大きく変動し、76.11と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。First Trust NASDAQ Cybersecurity ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETFの株の最低値は？

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF(CIBR)の年間最安値は55.02でした。現在の75.61や55.02 - 77.14と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CIBRの動きはライブチャートで確認できます。

CIBRの株式分割はいつ行われましたか？

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、76.11、27.65%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
75.61 76.24
1年のレンジ
55.02 77.14
以前の終値
76.11
始値
76.16
買値
75.61
買値
75.91
安値
75.61
高値
76.24
出来高
559
1日の変化
-0.66%
1ヶ月の変化
4.87%
6ヶ月の変化
20.28%
1年の変化
27.65%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8