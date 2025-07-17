- 概要
CIBR: First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBRの今日の為替レートは、-0.66%変化しました。日中、通貨は1あたり75.61の安値と76.24の高値で取引されました。
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
CIBR株の現在の価格は？
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETFの株価は本日75.61です。-0.66%内で取引され、前日の終値は76.11、取引量は559に達しました。CIBRのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETFの株は配当を出しますか？
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETFの現在の価格は75.61です。配当方針は会社によりますが、投資家は27.65%やUSDにも注目します。CIBRの動きはライブチャートで確認できます。
CIBR株を買う方法は？
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETFの株は現在75.61で購入可能です。注文は通常75.61または75.91付近で行われ、559や-0.72%が市場の動きを示します。CIBRの最新情報はライブチャートで確認できます。
CIBR株に投資する方法は？
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETFへの投資では、年間の値幅55.02 - 77.14と現在の75.61を考慮します。注文は多くの場合75.61や75.91で行われる前に、4.87%や20.28%と比較されます。CIBRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETFの株の最高値は？
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETFの過去1年の最高値は77.14でした。55.02 - 77.14内で株価は大きく変動し、76.11と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。First Trust NASDAQ Cybersecurity ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETFの株の最低値は？
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF(CIBR)の年間最安値は55.02でした。現在の75.61や55.02 - 77.14と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CIBRの動きはライブチャートで確認できます。
CIBRの株式分割はいつ行われましたか？
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、76.11、27.65%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 76.11
- 始値
- 76.16
- 買値
- 75.61
- 買値
- 75.91
- 安値
- 75.61
- 高値
- 76.24
- 出来高
- 559
- 1日の変化
- -0.66%
- 1ヶ月の変化
- 4.87%
- 6ヶ月の変化
- 20.28%
- 1年の変化
- 27.65%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8