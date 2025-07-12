货币 / CIBR
CIBR: First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
75.24 USD 0.20 (0.27%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CIBR汇率已更改-0.27%。当日，交易品种以低点74.53和高点75.81进行交易。
关注First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CIBR新闻
- AI At The Frontier: A Stock Picker's Take On AI Investing
- Why Zscaler Stock (ZS) Bulls Aren’t Waiting for Lower Multiples - TipRanks.com
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Active Managers Aren’t Chasing The Tech Rally
- HACK: A Deficient Selection Methodology (NYSEARCA:HACK)
- What September Slump? 5 ETFs to Play Now
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- Inside CIBR: What The First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF Offers Investors (NASDAQ:CIBR)
- The Strategy Shift In The Markets As Tech Stock Rally Takes A Pause
- ETFs in Focus as Cisco Beats on Q4 Earnings, Offers Weak Outlook
- July Market Recap: Positioning For AI Demand And Policy Uncertainty
- Inflection Points: Tales Of The Automation Age
- CIBR ETF: Growth Prospects, Sector Tailwinds Make It A Long-term Bet (NASDAQ:CIBR)
- Is It Too Late To Buy Technology?
- Stay Long Tech And Growth
- 3 Things – Macro Thoughts
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
- Tech Spending Intent Momentum Slows Amid Policy Volatility – Tech Demand Indicator Q2 2025
- Cybersecurity ETFs to Tap as Cyber Threats Grip Tech Community
- Tech Sector Overbought For 46 Trading Days And Counting
- Tech Stocks Are Racing Back — Just Not In The Way You Expected
- Citi CIO Survey: IT budgets moderate as cybersecurity reclaims top-priority rank
- Q2 2025 Earnings Preview: Modest Growth Expected Amidst Economic Crosswinds
- WCBR: An Interesting Cybersecurity Positioning With Disappointing Performances (NASDAQ:WCBR)
日范围
74.53 75.81
年范围
55.02 76.36
- 前一天收盘价
- 75.44
- 开盘价
- 75.51
- 卖价
- 75.24
- 买价
- 75.54
- 最低价
- 74.53
- 最高价
- 75.81
- 交易量
- 1.778 K
- 日变化
- -0.27%
- 月变化
- 4.36%
- 6个月变化
- 19.69%
- 年变化
- 27.03%
18 九月, 星期四
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 3.7
- 前值
- -0.3
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 7.6
- 前值
- 5.9
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 282 K
- 前值
- 263 K
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 1.935 M
- 前值
- 1.939 M
14:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -0.2%
- 前值
- -0.1%
17:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 1.985%
20:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- $123.1 B
- 前值
- $150.8 B